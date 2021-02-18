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南投菇農「耳朵長香菇」超養！潮溼棉棒狂掏耳　醫驚：真菌上身

▲資深菇農(右)常用發霉棉棒掏耳，導致內耳道感染黴菌。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲資深菇農(右)常用發霉棉棒掏耳，導致內耳道感染黴菌。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投陳姓男子日前覺得耳朵奇癢難止，赴院看診後，醫師竟發現陳男耳朵「長香菇」，耳膜和內耳道上長滿一顆顆黑白黴菌小點，細問才得知其工作環境潮濕和衛生習慣不佳、常用潮溼發霉棉棒掏耳造成，經清理耳道內的分泌物與真菌團塊，並使用藥物治療後，症狀慢慢好轉。

65歲的陳男職業為菇農，常處菇寮工作，飽受耳癢症狀困擾，偕妻前往南投醫院耳鼻喉科掛號；主治醫師吳昭寬安排內視鏡檢查，才發現內耳道早已被黴菌感染。

▲陳男內耳道感染黴菌。（圖／衛福部南投醫院提供）

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▲陳男內耳道和耳膜感染黴菌。（圖／衛福部南投醫院提供）

陳妻聞言忍不住吐槽老公，指陳男患有香港腳，常犯癢用手搔抓之後再去掏耳朵，懷疑是香港腳的黴菌傳染；陳男則喊冤說，平時都有購買醫療用棉花棒掏耳朵，不知為何還是生病。

吳昭寬進一步詢問，發現陳男工作的菇寮溫度控制在22至28度、濕度則維持在60至90%之間，長期處在溫暖潮濕的環境，空氣中充斥許多菌絲與孢子，可能導致黴菌於腳部孳生。

關鍵在於陳男購買棉花棒開封後卻放置在菇寮裡，潮濕環境致使棉花棒發黴，燈光昏暗更導致陳男沒有發現異狀，每逢耳朵癢就用發霉棉棒掏耳，才會不慎將黴菌孢子推到耳膜最深處，演變成「菇寮種菇、耳道也長菇」的窘況。

▲常置潮濕菇寮內而發霉的開封棉花棒是禍首。（圖／衛福部南投醫院提供）
▲常置潮濕菇寮內而發霉的棉花棒是禍首。（圖／衛福部南投醫院提供）

吳昭寬解釋，台灣地處亞熱帶、生活環境潮濕悶熱，本就適合黴菌（或稱真菌）生長，較常見菌種為黑麴黴菌或白色念珠菌；耳朵癢時可適度使用棉花棒、耳耙子摳挖，但人體外耳道自會分泌適量的耵聹，有殺菌抗黴、保護耳道的作用，過度掏耳或清洗耳朵反而易使耳道皮膚受傷，進而影響自體防護能力，黴菌也容易滋生。

吳昭寬補充，過度掏挖耳朵若衍生黴菌性耳道炎，恐因發炎物質持續破壞，造成耳膜破裂、影響聽覺功能，甚至可能引發癌變，若長時間不適應儘早就醫。

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