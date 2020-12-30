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大白菜長黑斑是壞掉？專家急喊「不要丟」曝真相：超營養

▲白菜上的斑點其實是有「多酚」這項營養元素存在。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲白菜上的斑點其實是「多酚」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

白菜清甜爽脆，是不少人愛吃的蔬菜，但有時白菜買回家沒有立即食用，菜梗和葉子上會出現一點一點的小黑斑，很多人都會以為是壞掉而不敢食用。日本一間醬菜店的店長就跳出來解釋，出現黑斑點的「白菜」是很正常的現象，這代表這顆白菜有「多酚」這項營養元素存在。

日本醬菜店老闆在推特（@054758373）分享一項小知識，他表示很多人看到白菜上的黑斑點，都會認為是壞掉或是長黴菌，甚至還有人誤以為是被蟲子咬了，於是就直接把有黑點的部分挑掉，或是整顆白菜丟掉。

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但老闆解釋，事實上這些小黑點，是因為白菜內有「多酚」這項營養元素在，只是白菜接觸到空氣後氧化所造成，所以就算變黑和長斑點都還是能吃，希望大家不要再誤會白菜了。

貼文一出，不少網友驚呼，「我以為是黴菌，每次都刮掉」、「原來我誤會白菜了」、「我以為是被蟲吞噬了」、「什麼…我每次都丟掉」、「是多酚嗎？我小時候超擔心這些黑斑」。

其實日本綜藝節目曾請到農業專家解釋白菜冒小黑點的現象，指這些黑點是因為白菜裡面的多酚接觸到空氣才會變黑，因此長黑點的白菜，比其他看起來白白淨淨的白菜更有營養價值。

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關鍵字：

白菜黑斑多酚黴菌

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