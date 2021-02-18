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社會 社會焦點 保障人權

醉男拉扯友人+大鬧加油站　開賓士沿路撞牆！遭警壓制管束

記者李忠憲／台中報導

家住北區的張姓男子18日凌晨跟朋友聚會酒醉，友人好心將他送回住處，他竟酒性大發，先與友人拉扯，跑去對面加油站鬧，最後還跑去社區停車場將賓士車開出來，沿途頻擦撞牆壁。警方到場後喝令他下車壓制，並帶回管束，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

▲▼醉男被送回家竟與友人拉扯還大加油站，最後到停車場將車開出來，遭警方送辦。（圖／民眾提供）

▲醉男被送回家竟到停車場將車開出來，遭警方攔到。（圖／民眾提供）

第二警分局永興派出所今天凌晨1點多獲報，北區進化北路一處社區大樓車道口，有2人拉扯爭執糾紛，立刻派警力到場。赫然發現，鬧事的36歲張姓男子竟開著白色賓士車從社區地下停車場駛出，沿途還擦撞停車場牆壁。

警方立刻喝令張男停車下車，只見身上有濃濃酒味的張男，心不甘情不願打開車門下車後，重心不穩還一度往後倒，最後遭員警拉出壓制在地上，隨後帶回派出所管束。

▲▼醉男被送回家竟與友人拉扯還大加油站，最後到停車場將車開出來，遭警方送辦。（圖／民眾提供）

▲▼員警先喝令醉男下車，醉男下車後當場遭壓制，帶回派出所管束。（圖／民眾提供）

▲▼醉男被送回家竟與友人拉扯還大加油站，最後到停車場將車開出來，遭警方送辦。（圖／民眾提供）

▲▼醉男被送回家竟與友人拉扯還大加油站，最後到停車場將車開出來，遭警方送辦。（圖／民眾提供）

警方調查發現，蔡姓男子於酒後護送張張姓男子返回大樓社區前，張男疑因喝太醉與護送他返家的友人有拉扯動作。友人當場勸阻無效，張男竟未直接返家，先是衝到對面的加油站，從包包拿出一個藥罐，跟加油站員工表示要換零錢。他見對方不理會，又走回大樓，往地下停車場方向走，並執意開小客車從社區大樓地下室車道駛出。

結果，行駛過程中不斷擦撞車道圍牆，社區住戶驚醒，保全才趕快報警。員警見張男酒後行為失控，為防止衍生傷害意外及公共危險，才依法將他帶回派出所，經酒測確認已超標。

警方表示，經了解現場並無打架情事，但張男酒後開車已涉犯公共危險罪，警詢後依法將他送辦。

第二分局長蔡元戎表示，年節期間仍有不少聚會，提醒用路人切勿酒後上路，讓自己保持意識清醒，才能避免發生交通事故，同時呼籲民眾如有飲酒需求，應以適量為宜。喝酒前不開車，並遵守飲酒後以指定駕駛、朋友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式，絕對不可酒後駕車，才能平平安安出門，快快樂樂回家。

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