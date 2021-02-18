基隆男闖病房舔腳趾！她下秒「遭強拉腳踝」猛蹭褲檔　崩潰流淚

▲黃男猥褻阿桃，被依法判處6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫LibreStock）

記者林昱萱／基隆報導

一名黃姓男子日前在某間醫院內，趁著女子「阿桃」（化名）來不及抗拒之際，朝對方進行摩蹭陰莖、舔腳趾等猥褻行為，誇張的行徑讓對方當場嚇壞。對此，基隆地院審理後，依法判黃男6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，黃男與阿桃同為醫院看護，而他某日見阿桃在醫院內照顧雇主，竟然就擅自闖入病房內，不顧對方拒絕，強拉對方的腳踝觸碰自己的生殖器，甚至還用舌頭舔弄對方的腳趾，以此誇張的行徑滿足自身之性慾，直到阿桃嚇壞尖叫後，黃男才逃跑離開。

阿桃在雇主的陪伴下報警處理，而黃男被捕後對於犯行坦承不諱，但他的行徑已經對阿桃造成心理之傷害，且就算已事隔數月，但阿桃仍是會忍不住落淚。對此，法官認為，黃男對阿桃所造成的損害非輕，考量其坦承犯行，犯後態度尚可，也未觸摸對方私密部位，主觀惡性及犯罪手段均非重大。

另外，法官又審酌，黃男對於認知理解能力低於一般成年人，兼衡其智識程度不高，從事臨時看護工之收入不穩，也沒有親屬支援等一切情狀之後，依犯強制猥褻罪，判處他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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