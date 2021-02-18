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百度智慧電動車合作夥伴是它　李彥宏：已敲定CEO

▲▼百度李彥宏：無人駕駛5年內全面商用　一線城市不再需要限行限購。（圖／翻攝百度）

▲百度李彥宏透露智慧汽車公司合作夥伴是吉利汽車。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

百度董事長兼CEO李彥宏今（18）日在財報電話會上透露，「百度組建的智能汽車公司合作夥伴是吉利，在過去，我們已經開發了許多非常先進的驅動技術，硬件和軟件的集成將為智能汽車提供最佳體驗。目前，合資企業正在不斷發展，我們有首席執行官（CEO），並已敲定了新車的品牌。」

▲百度智慧自動駕駛技術（Apollo）。（圖／CFP）

▲百度智慧自動駕駛技術（Apollo）。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，李彥宏表示，新組建的汽車公司將面向乘用車市場，讓用戶購買到更極致的智能電動汽車，「我們希望通過自己造車，將先進的智能駕駛技術第一時間推向市場，將最好的體驗帶給用戶。創新需要端到端的整合，需要快速而強大的反饋機制。」

據了解，百度自2020年傳出將打造自主品牌電動車後，便積極與大陸多間車廠進行會面媒合。而百度也於2017年開始開發智慧自動駕駛技術（Apollo），投入智慧駕駛領域。此次百度公布的智慧電動車合作夥伴吉利汽車也是Apollo的合作方之一。

▲吉利汽車2020年底發布的純電SUV。（圖／CFP）

▲吉利汽車2020年底發布的純電SUV。（圖／CFP）

由百度主導的新汽車公司未來將以智慧電動車為主力，浙江吉利控股集團有限公司則是除百度外的唯一資方。此外，百度的汽車公司會獨立精營，具體車型後續才會揭曉。據悉，該車型將基於吉利最新研發的純電SEA浩瀚智能進化體驗架構與百度Apollo的智能化技術打造。

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