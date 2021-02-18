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婆婆把她當傭人！渣夫「包養櫃姐」卻不肯離婚　妻忍13年霸氣斷開

▲性愛，性感，男女，床戰，床上，做愛，約炮。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友13年前嫁入歡樂的大家庭，沒想到婚後竟是地獄生活的開始，不僅老公沉迷網路約砲、包養櫃姐，婆婆總把她當傭人使喚，連大伯夫妻檔都和她有口角衝突，重點是丈夫明明出軌，卻堅持不肯離婚，還厚臉皮地說「兩個我都愛。」就這樣隱忍13年，幾個月前她終於成功離婚，雖然方式很極端，但總算擺脫泥沼。

女網友在「靠北婚姻2.0」娓娓道來，老公他們家是10幾人同住的大家族，婚前每次去拜訪時，都覺得氣氛很歡樂，但婚後才驚覺是自己太天真。

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首先，她點名先生的哥哥，大伯比他們早幾年結婚，但婚後愛上酒店，最後甚至把外遇的酒店小姐娶回家，「新老婆和整個家庭格格不入，但大伯私底下約談我，要我尊重、不能瞧不起他老婆；還有一次老公住院開刀，過幾天醫生通知出院，我傳訊息告知家人們，他竟怪我搞不清楚狀況，還說如果是他陪病，不會讓醫生草率處理。」

再來是婆婆，完全把她當傭人使喚，原po不禁哀怨，「連我生病沒辦法準備晚餐，竟跟我的孩子抱怨我偷懶，一天到晚要求我做東做西，但對老公的新大嫂完全不是這樣的態度，同意她進門就算了，什麼事都不要求、對她呵護備至，還跟其他家人碎嘴說我欺負她。」

▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

她接著提到，「新大嫂更是厲害，只能說環境造就一個人，除了很會削水果以外，也滿會幫別人倒酒，其實我根本不會因爲她的過去而看輕她，但她自己心裡有鬼，居然借題發揮，跟她老公哭訴進門後我都瞧不起她，讓大伯隔天找我咆嘯一番，她還在旁邊補充，說絕對沒說謊，如果說謊出門被車撞。」

最後也是最離譜的渣男丈夫，原po表示，他表面是非常完美的父親，卻沉迷網路約砲，在婚後那一年，就抓到好幾次，不過因孩子年紀尚小，她都選擇原諒，「婚後第三年，我無意間發現他直接包養小三，是網路上認識的百貨櫃姐，有次我跟朋友逛街竟然還遇到，但她對於自己小三的身份一點也不在意，還說就算不是她也會是別人，所以不會分手，就這樣跟著我老公10年到現在。」

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

更氣人的是，老公表明兩個他都愛，所以都不會放棄，就算原po怎麼大吵大鬧，遲遲不肯離婚簽字，至於公婆只會要求她多多包容，「而我呢？在寫出這些內容的幾個月前，終於成功離婚了，是的...恭喜我吧！我擺脫這有夠傻眼的一家人了，雖然用的方法很八點檔，但自由很好，值得了。」

對此，網友們紛紛獻上鼓勵，「加油，妳值得有更好的人生」、「蠻期待新大嫂跟櫃姊的對決，恭喜妳成功脫離那個爛到極點的前任」、「妳應該還很年輕，也有機會認識更多的異性朋友，不要再貿然進入婚姻了，忍不能解決一切，加油」、「嫁進大家庭超恐怖的好嗎」、「我更想知道是怎麼成功離婚的」。

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