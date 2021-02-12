婆婆好菜留到初二！媳婦怨「每年都吃一樣」　討拍反被轟：還嫌？

▲婆婆每年準備一樣的菜，媳婦吃到膩。與本文無關。（示意圖／記者林懿捷攝）



記者黃可昀／綜合報導

以傳統習俗來說，媳婦們過年都會和老公小孩回婆家，陪公公婆婆一起吃年夜飯，這對於婆媳關係緊張的家庭來說，是個壓力山大的日子，就連準備飯菜都有眉角。一名媳婦表示，每到過年她都覺得很低落，因為婆婆準備的菜色不合她意，還私藏好菜留到初二，不過網友看了不覺得同情，反而轟她「還嫌喔？」

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」匿名表示，「每年的這個時候，心情總是很低落」，非常不想回婆家圍爐，因為每年都是吃一樣的食物，火鍋料、海帶、豆干等簡單菜色，雖然沒有什麼華麗料理，但全都由婆婆一手包辦準備，即便如此原PO仍相當不悅，「都買現成的拜拜，年覆一年，吃啥都不用想就知道。」

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▲網友勸原PO知足一點。（示意圖／記者林世文攝）



她還透露，某一年婆婆開心地說，她這次多買了蝦子與佛跳牆來加菜，除夕當晚吃到一半，原PO老公就問那些菜呢？婆婆回應「菜這麼多了，吃不完」，讓原PO不禁懷疑，婆婆根本是想要把好吃的菜留到初二，等女兒女婿回娘家時一起吃，「所以所謂的除夕圍爐，人家想的是和她的孩子們圍。」

網友看完她的抱怨文，幾乎全都站在婆婆那邊，認為原PO有想吃的菜可以自掏腰包買，畢竟婆婆盡力幫大家準備，原PO不用幫忙料理已經很輕鬆了，「想吃什麼自己買啊，婆婆準備了，你們還嫌喔」、「其實你婆婆張羅一切也很辛苦，她都沒抱怨你除夕沒幫忙，你反而抱怨每年菜色都一樣，別身在福中不知福」、「想吃不會自己準備自己煮哦，要婆婆準備給你吃還好意思嫌。」