　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆好菜留到初二！媳婦怨「每年都吃一樣」　討拍反被轟：還嫌？

▲除夕夜年夜飯。（圖／記者林懿捷攝）

▲婆婆每年準備一樣的菜，媳婦吃到膩。與本文無關。（示意圖／記者林懿捷攝）

記者黃可昀／綜合報導

以傳統習俗來說，媳婦們過年都會和老公小孩回婆家，陪公公婆婆一起吃年夜飯，這對於婆媳關係緊張的家庭來說，是個壓力山大的日子，就連準備飯菜都有眉角。一名媳婦表示，每到過年她都覺得很低落，因為婆婆準備的菜色不合她意，還私藏好菜留到初二，不過網友看了不覺得同情，反而轟她「還嫌喔？」

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」匿名表示，「每年的這個時候，心情總是很低落」，非常不想回婆家圍爐，因為每年都是吃一樣的食物，火鍋料、海帶、豆干等簡單菜色，雖然沒有什麼華麗料理，但全都由婆婆一手包辦準備，即便如此原PO仍相當不悅，「都買現成的拜拜，年覆一年，吃啥都不用想就知道。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／記者林世文攝）

▲網友勸原PO知足一點。（示意圖／記者林世文攝）

她還透露，某一年婆婆開心地說，她這次多買了蝦子與佛跳牆來加菜，除夕當晚吃到一半，原PO老公就問那些菜呢？婆婆回應「菜這麼多了，吃不完」，讓原PO不禁懷疑，婆婆根本是想要把好吃的菜留到初二，等女兒女婿回娘家時一起吃，「所以所謂的除夕圍爐，人家想的是和她的孩子們圍。」

網友看完她的抱怨文，幾乎全都站在婆婆那邊，認為原PO有想吃的菜可以自掏腰包買，畢竟婆婆盡力幫大家準備，原PO不用幫忙料理已經很輕鬆了，「想吃什麼自己買啊，婆婆準備了，你們還嫌喔」、「其實你婆婆張羅一切也很辛苦，她都沒抱怨你除夕沒幫忙，你反而抱怨每年菜色都一樣，別身在福中不知福」、「想吃不會自己準備自己煮哦，要婆婆準備給你吃還好意思嫌。」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
下注就能爽拿300萬！大年初一拚手氣幫自己賺紅包
住飯店半夜驚醒「陌生男正在掀被」！辣模嚇壞提告
友送6隻活雞狂噴屎　他為拯救客廳「全部強制穿上尿布」
畫面曝光！辣模住旅館「1男突闖入」　直播主半裸醉倒浴室

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商門口驚見「泥濘雨鞋」！他曝暖心原因　網跪了：太值得尊敬

海苔、海茸都是食用藻類分不清差別！專家揭「海帶9成來自大陸」

婆婆好菜留到初二！媳婦怨「每年都吃一樣」　討拍反被轟：還嫌？

達人親曝「完美泡麵蛋」煮法！靠幾招悶出膏狀蛋黃：口感超綿密

春節「大眾運輸7大優惠」一次看！免費衝花蓮　在地轉乘還半價

天冷吃鍋又怕胖！營養師教你「湯底、醬料、食材」這樣選健康吃

插畫家春聯「集氣抗疫」藏巧思！4萬人感動朝聖　跪求衛福部出資印

煮了15年仍被嫌！她誤加「1地雷」媽怒丟餿水桶　網笑：別勉強了

百位國際藝術家親繪明信片「溫暖過牛年」　重拾手寫溫度送祝福

青鳥書店成功心法！蔡瑞珊：靜止讓人焦慮，滾動令我安心

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

蔡英文首逛《寵物雲》直呼：好可愛　東森總裁王令麟親自接待

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

超商門口驚見「泥濘雨鞋」！他曝暖心原因　網跪了：太值得尊敬

海苔、海茸都是食用藻類分不清差別！專家揭「海帶9成來自大陸」

婆婆好菜留到初二！媳婦怨「每年都吃一樣」　討拍反被轟：還嫌？

達人親曝「完美泡麵蛋」煮法！靠幾招悶出膏狀蛋黃：口感超綿密

春節「大眾運輸7大優惠」一次看！免費衝花蓮　在地轉乘還半價

天冷吃鍋又怕胖！營養師教你「湯底、醬料、食材」這樣選健康吃

插畫家春聯「集氣抗疫」藏巧思！4萬人感動朝聖　跪求衛福部出資印

煮了15年仍被嫌！她誤加「1地雷」媽怒丟餿水桶　網笑：別勉強了

百位國際藝術家親繪明信片「溫暖過牛年」　重拾手寫溫度送祝福

青鳥書店成功心法！蔡瑞珊：靜止讓人焦慮，滾動令我安心

反擊許智傑！孫大千：陳柏惟不學無術遭罷免　跟顏家沒有關係

超商門口驚見「泥濘雨鞋」！他曝暖心原因　網跪了：太值得尊敬

大年初一逛三峽老街…攤商氣爆噴火　她「從直髮變捲髮」畫面曝

強調美國「基建急迫性」　拜登：中國將吃掉我們午餐

路嘉怡曬客家媳婦年菜「黑黑一大塊」　內行網友激推好吃：很貴的

山東一家六口除夕被滅門！4歲孫子「小年夜剛回來」也遇害

「醫生能對患者說的只有：我會盡力」　《機智醫生》催淚5金句…看完劇心也被治癒了

驚險畫面！老虎陪狗狗散步　突遭「猛獅飛撲」2野獸雪地激烈肉搏

「防疫神單」還沒審完！台產：各地成立作業中心　積極處理建單和核保中

海苔、海茸都是食用藻類分不清差別！專家揭「海帶9成來自大陸」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

初一12大禁忌曝光　第一點就超難遵守

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

白沙屯媽祖「四季籤」　竟跟保安宮國運籤雷同

全台除夕夜鞭炮四起　網友FB一排暴走

科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

「凶事脫出化成吉」　南鯤鯓國運籤出爐

初一9大禁忌　喊人全名衰整年

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

除夕跑外送男客「偷問1句」　回家看密錄器氣炸

北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

Podcast名人實測2千元刮刮樂：還是炒股健康

更多熱門

相關新聞

台南走春夜晚5大景點攻略

台南走春夜晚5大景點攻略

過年走春，除了白天欣賞美景外，台南的夜晚入夜後同樣迷人。今年月津港燈節與普濟殿燈會雖然受到疫情影響取消，但在台南還是有5個夜晚推薦玩樂景點，旅客可以到鹽水欣賞光之博物館，神農街及西羅殿今年也有燈會可以欣賞，讓旅客過年走春可以從早玩到晚。

插畫家春聯「集氣抗疫」　4萬人跪求衛福部出資印

插畫家春聯「集氣抗疫」　4萬人跪求衛福部出資印

200世界藝術家親繪明信片　重拾手寫溫度過牛年

200世界藝術家親繪明信片　重拾手寫溫度過牛年

買刮刮樂帶柴神　繞狗頭3圈中3千

買刮刮樂帶柴神　繞狗頭3圈中3千

表哥吃飯還掛台積電識別證　網曝1招回擊

表哥吃飯還掛台積電識別證　網曝1招回擊

關鍵字：

過年年夜飯除夕婆媳

讀者迴響

熱門新聞

同事翹班去嗨！大夜店員厭世鎖門「要爛一起爛」

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

小鬼妹除夕回娘家：我哥在後面

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

波多野結衣「顏面神經麻痺」！

女工瞬間被拖進絞肉機！上半身遭碾爆

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

蔡阿嘎實測開運4招　摃龜變中5000

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

給3萬元紅包被媽嫌少　他除夕夜甩門走人

戀愛→結婚15年「過年從不回婆家」！

萌弟洗澡尖叫護鳥！　媽衝入笑翻

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面