人妻跟小王「光溜溜躺床」！綠帽夫開門崩潰…友曝：有聽到愛愛聲

▲人妻與小王光溜溜躺在床上被丈夫抓包，下場挨告要賠錢。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫發現妻子讓他戴綠帽，氣得帶著一名友人前往小王家抓姦，果真目睹2人全身光溜溜躺在床上，向2人提告求償。台中地方法院審理後，判人妻與小王應連帶賠償人夫35萬元，全案仍可上訴。

人夫主張，妻子2019年12月4日17時40分在小王的住處內發生性行為，他心碎提出通姦告訴，但由於司法院大法官於2020年5月29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，正式宣告台灣通姦除罪化，2人獲不起訴處分。他怒指，小王明知妻子已婚，卻還與她交往，決定向2人請求連帶賠償100萬元的精神撫慰金。

小王與人妻則辯稱，當時2人有脫光衣服，確實侵害了人夫的配偶權，但2人沒有發生性行為，認為賠償金額應落在10至15萬元比較妥當；雖然陪同人夫前去抓姦的友人在警詢時供稱，有聽到屋內傳出做愛的聲音，但因為他的身分敏感，有可能會偏頗人夫，因此法院不採信他的說詞。

法院審理後認為，人妻與小王確實裸體躺床、共處一室，侵犯人夫配偶權，審酌人夫目前在市場做生意，人妻晚上送報紙，小王擔任物流業司機，判人妻、小王應賠償人夫35萬元，全案仍可上訴。