直播主秀勞力士+500萬現鈔　5男持刀搶工作室！臨陣脫逃惹重刑

▲直播主工作室被搶。（圖／翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

台南吳姓男子在臉書經營網路拍賣，直播時身上總戴著金項鍊，並在桌上擺放大量現金及勞力士名錶等，讓李男起了盜心，集結其他4人持刀、束帶等至其工作室行搶，最後什麼都沒拿到就逃逸。台南地院依結夥3人以上攜帶凶器侵入住宅強盜未遂罪，分處李男等5人4年4月至3年6月不等徒刑。

根據判決書內容，李男等5人去（2020）年5月29日晚間11時在國道一號新營服務區會合，搭乘租賃小客車前往吳男住處，但因鐵門沒開作罷。

▲見直播中大量現金讓李男起盜心行搶。（圖／翻攝自臉書）



隔天下午6時，李等5人又在台中市會合，搭乘租車下新營交流道，並在車上分配事前準備好的刀械、電擊棒、不明槍支及束帶，其中陳男負責在外面接應，李等4人晚間11時見直播主及女友返家開鐵門，便下車跟進住處。

吳姓直播主表示，當時有人用手阻止鐵捲門往下，有2人拿刀並有揮刀動作，他和女友躲進2樓直播室把門鎖上，對方在外撞門、拍門，發現進不來就走了，後來看監視器發現其中1男帶著大背包，過程中都沒有叫囂，不像是來尋仇，應是要搶劫。

警方調閱監視器循線逮捕李、林、鐘、廖、陳姓5人，李等4人坦承犯案。陳則辯稱是廖邀他一起去教訓一位行事高調的人，要他幫忙開車，說有車馬費，他以為是要去打架。台南地院合議庭認李姓男子等5人犯結夥3人以上攜帶凶器侵入住宅強盜未遂罪，分處4年4月至3年6月不等徒刑，可上訴。