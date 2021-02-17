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咖啡產區影響風味超大！專家揭台灣各系統最優品種是「阿拉比」

▲咖啡豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲咖啡豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許展溢／台北報導

咖啡對很多人來說都可以提神，不管是上班或休閒日都會來一杯，農委會指出，咖啡是熱帶、亞熱帶作物，以地理位置來看，台灣位處於北迴歸線環帶上，風土條件正適合栽植咖啡。台灣咖啡主要栽培品種涵括三原種系統，包括阿拉比卡種、羅布斯塔種、賴比瑞亞種，目前栽培面積最大，在各系統中風味佳、香味良好、品質優良的就是阿拉比咖啡。

農委會指出，除品種，咖啡種植在不同的產區，對咖啡豆的「風味影響也很大」，以中高海拔產區（海拔約800-1300公尺）來看，因氣候涼冷，日照時間短，因此咖啡果實成熟時間拉長，連帶的咖啡豆內容物及密度提高，利於在高溫烘焙過程時，能催化的美味元素亦較多，整體風味較豐富。此咖啡風味特色為酸度高、豆體飽滿、生豆密度高，風味濃郁，常帶有豐富花香系（白花）及水果調性（核果及柑橘調性）。產區位於雲林古坑石壁地區、屏東三地門、泰武及霧台、南投仁愛鄉及國姓鄉、嘉義梅山、嘉義阿里山等。

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▲咖啡豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲農委會表示，台灣位處於北迴歸線環帶上，風土條件正適合栽植咖啡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

農委會說明，中低海拔產區（海拔約400-800公尺）氣候溫暖適合咖啡生長，咖啡園若有遮陰環境可使咖啡成熟更加緩慢，產生較少的咖啡果實，所以味道更集中，內容物更豐富，其苦味明顯低降低，甜度增高。咖啡風味特色屬於酸度中等柔順、豆體厚實、香氣、風味與口感居中，整體平衡感佳，常帶有巧克力、奶油、水果的酸氣及香味（葡萄及莓果調性）。產區在雲林古坑、台南東山、南投國姓及魚池、台中東勢、彰化八卦山。

最後是台灣東部的太平洋海風產區，農委會指出，台灣東部鄰近太平洋，氣候溫暖適合咖啡生長，許多咖啡田位於山區或台地上，日夜溫差大的微氣候，使咖啡生長過程蓄積更多的營養物質，相對提升了咖啡的品質。咖啡風味特色酸度中等溫和，甜感佳，口感濃厚，脂感細膩，常帶有香料甜、柑橘、葡萄、巧克力、核果類水果（蘋果、李子及杏桃）等特殊風味。

此產區在台東的咖啡栽植可區分為三大區域，一為南迴區域包括太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉；另為海岸區域包括長濱鄉、成功鎮、東河鄉等地；第三為縱谷區域有卑南鄉、池上鄉、鹿野鄉等。花蓮縣主要產地集中於瑞穗鄉、富里鄉與玉里鎮等地區。

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