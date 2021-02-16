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網傳解放軍現身「緬甸街頭」　中國駐緬大使：事先並不知情

▲▼ 緬甸士兵及軍用卡車現身仰光市政廳。（圖／路透）

▲中國方面強調，對於緬甸軍方政變並不知情。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

緬甸軍方發動政變至今已經超過2周，並且在民間引發一連串示威，國際間也不乏中國在背後支持緬甸軍方的分析論點，甚至在網路上還傳出解放軍現身緬甸街頭的傳聞。對此中國駐緬甸大使強調，對於政變事先並不知情。

中國駐緬甸大使陳海15日就當前緬甸局勢，接受緬甸主要媒體《聲音》、《十一》、《七日》、《緬甸時報》、 《Frontier》書面採訪指出，作為緬甸的友好鄰邦，中方高度關注緬甸近期發生的事情。一段時間以來，「我們注意到緬甸國內圍繞選舉相關問題出現的爭議，但對於此次緬甸政局出現的變化，我們事先並不知情。」

陳海說，「民盟和軍隊都同我們有友好關係，出現現在的局面完全是中方不願意看到的。」希望緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。近日，聯合國安理會發表主席新聞談話，對緬甸宣布進入緊急狀態以及翁山蘇姬國務資政和溫敏總統等人被拘留表示高度關注，呼籲立即釋放所有被拘留者，並鼓勵按照緬甸人民的意願和利益進行對話與和解。中方作為安理會成員參與了相關討論，相信緬甸各界都已註意到上述情況。

▲▼ 緬甸執政黨領袖翁山蘇姬（左）及國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing，右）。（圖／路透）

▲中國駐緬大使強調，對於民盟和軍方的關係都相當友好。（圖／路透）

另外有媒體提問表示，在社群媒體上流傳中國飛機運送技術人員來緬的消息，並稱中方正幫助緬軍方建設「防火牆」。

陳海強調，「我們注意到有關傳言」，包括所謂中國飛機運送技術人員來緬、中國幫助緬甸建防火牆、中國士兵出現在緬甸街頭等，他可以明確地說，這些說法完全是無稽之談，十分可笑。這些飛機是中緬間正常貨運航班，頻次已從疫情前每天15-18班驟降至每天5班左右。運載的是緬甸對華出口的海鮮等貨物，中國一直是緬甸農水產品重要出口市場。

陳海說，網傳謠言一開始誣稱航班運載的是技術人員，配圖故意截掉「貨運航班」字樣，後又炒作飛機運載的是所謂「武器」，甚至有人PS圖片稱飛機運的是調料，前後矛盾，惡意栽贓。

陳海指出，「我們希望這樣的謠言不要再出現」，如果這類流言還能在緬甸有市場，只能說明其背後有別有用心的勢力在操控和煽動。中國民眾對這些問題十分關注，很多人對緬甸國內出現的奇談怪論有意見。希望緬甸民眾明辨是非，防止被政治利用，影響兩國民眾友好感情。

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