白燈籠高掛「奠」原因曝！全台10大鬼屋員林醫院　地留紙錢燒痕

記者唐詠絮／彰化報導

名列全台10大鬼屋的員林醫院，2年前在文化局解除列冊追蹤後，縣府將運用前瞻計畫1.26億元，拆除興建為綜合社福大樓，去年12月間大門前只見黏貼一張紙寫下「社福大樓」，拉起封鎖線要民眾不要靠近，但眼前卻有一個白燈籠寫上「奠」，矗立在眼前，地上還留下2堆被紙錢燒過的痕跡，詭譎的景物令人看得頭皮發麻。

▲彰化員林醫院。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

全台最陰的2間醫院，台南市的「杏林醫院」及員林醫院，全位在鬧區內，其中票選第一名鬼屋杏林醫院荒廢了27年，常有不可思議的靈異傳聞發生，電影《杏林醫院》也應運而生，其實該醫院於2018年11月由京城銀行買下，未來該地可能作為頂級商辦或酒店使用。

而有「員林鬼屋」之稱的彰化縣立員林醫院，至今有57年，位在三義社區活動中心及市立托兒所間2棟大樓間，挺過921地震，大樓結構堅實，1964年間，是50年代台灣醫治肺結核病患相當有知名度醫院，但後來營運虧損，雖然在阮剛猛(時任彰化縣長)任內裁撤，但這棟二層樓建築仍未拆除。

921大地震時，員林龍邦大樓倒塌造成23人罹難，遺體就先放置在廢棄的員林醫院內，2017年東森電視台劇組也曾借用員林醫院，拍攝自製偶像劇「鐘樓愛人」靈異場景。

記者當時選在中午時分，沿著社區籃球場旁的小路徑，踏進這一大片的「廢墟」建築，明明是豔陽高照，原本該是白色的圍牆也被漫草爬藤變得灰黑，窗戶玻璃早已碎裂、門前還拉起封鎖線，一樓大廳映入眼簾的是一個斗大的寫著黑色「奠」字的白燈籠，地上還留有2堆燒過紙錢的黑色痕跡，陰森的讓人不敢舉足向前。

記者走訪時，社區活動中心正在進行長輩共餐，而一旁幼兒園的小朋友則跑跑跳跳在玩遊樂器材，絲毫不被這棟廢棄的「鬼屋」建築所影響。至於為何高掛白燈籠？張姓里民受訪說，時常看到有許多學生，成群結隊在籃球場打球後就進到醫院內嬉戲，甚至還在裡面玩到很晚還不回家，有可能「紙錢、白燈籠」都是他們帶來的。

里長許文樟表示，還好有社區活動中心帶動人氣跟管理，否則醫院早就成為治安死角；不過最近經常有來自其他縣市的團隊到醫院內視察觀看，應該是施工標案有譜了，他也希望相關單位能盡快興建社福大樓，讓地方恢復昔日光景。

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