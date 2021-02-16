彰化清水岩寺國運籤出爐「小兒路遇惡鬼」！寺方曝：今年有轉機

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

彰化縣社頭鄉百年古剎清水岩寺依循往例，今大年初五（16日）抽出國運籤，標題為「小兒路遇惡鬼」。對此，寺方委員蕭惠仁解讀詩籤內容表示，「今年會有好的轉機」，政策上會有轉變，對國家更有利。

▲彰化清水岩寺抽國運籤。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

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清水岩寺建立於清朝雍正六年（西元1728年），建立至今已有293年之久，寺裡的主祀神祇為釋迦牟尼佛與南海觀世音，為中台灣的三大名岩之一；按照往例，清水岩寺會會為國家未來整年運勢，由委員蕭惠仁、委員陳正雄、委員翁新科，分別抽出「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」。

▲委員蕭惠仁解讀詩籤內容。

其中備受矚目的國運籤，此次抽出標題為「小兒路遇惡鬼」，內容寫著「佛前發誓無異心，且看前途得好音，此物原來本是鐵，也能變化得成金」。蕭惠仁解讀詩籤內容表示，「今年國運會有好的轉機，因為今年的政策會有些轉變、會有貴人，改變我們的生態，對我國更有利」，並呼籲做事要有堅定的心。

工商、農牧方面，蕭惠仁指出，相較去年工商籤不太理想，今年工商籤內容有轉變，意旨「生態若有轉變的時候，自然有春風到，含苞待放，今年會有好的景象，國家要慎重，讓國家再復興」；至於農牧籤，他表示，「路前雖有些停滯，但是相較去年平平的狀況，今年景氣會復甦，春夏好，秋冬也會很平順。」

▼籤詩內容依序為國運、工商、農牧。

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