聽到腳步聲...男驚見「鬼探頭」直盯　1.5萬人勸：快搬家

▲澳洲男子在租屋處驚見無頭鬼影。（圖／翻攝自Reddit／oopysnoopyman）

記者謝欣辰／綜合報導

澳洲一名男子在租屋處遇到靈異現象，並且拍照記錄下來，上傳到社交網站《Reddit》，引發1.5萬人熱烈討論，網友看到恐怖鬼影出現在照片中，都趕緊勸他，「快點搬家！」

這位男子表示，這間房子是他與另外三個好友共租，但有天他獨自一人在家時，聽到腳步聲，還有一點衣服摩擦的聲音；正當他要走出房間時，竟看到一個白色、探出頭的鬼影在走廊盡頭盯著他。

男子拍下照片後，趕緊逃離家門，並上傳到Reddit分享剛才的恐怖經歷。照片立即引發熱烈討論，網友們紛紛表示，「趕緊搬家吧！」，「看得我都發涼了！」，「我不敢睡覺.....」，「在外面住真的很容易遇到怪事」；但也有人質疑，「說不定是惡作劇？」，「這照片是假的吧？」，「現在科技很發達，這種圖隨便做都有！」；還有人歪樓表示，「鬼有沒有戴口罩？」，「麻煩請他戴口罩。」

男子對網友質疑則回覆，「拍完照片後，我檢查了廚房和每個房間，完全沒人，門和窗戶都緊鎖，不知道到底怎麼回事。」，並補充近況，「等租約一到，我已經決定要跟室友搬走了！」