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今年春節兒科急診特別平靜！醫值班曝4天觀察：台灣防疫是真材實料

▲醫院,醫師,急診。（圖／免費圖庫pxhere）

▲醫師在春節值夜班，發現今年兒科急診較往年情形不同。（圖／免費圖庫pxhere）

記者謝承恩／綜合報導

初五有不少民眾開工、陸續回到工作崗位，過年忙值班的醫護人員才正終於有機會鬆口氣！日前兒科急診醫師謝宗學在分享，結束4天的急診夜班，他觀察到這次呼吸道感染的病人較少，多是腸胃炎患者就醫，「在人人戴口罩的防疫下，生病的孩子比往年少，是台灣防疫奇蹟！」

兒科急診醫師謝宗學日前在《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，今年春節在醫院值夜班4天的觀察，發現這次與往年情形不太一樣，由於有新冠疫情的關係，民眾在過去幾年都配戴口罩、戴好戴滿，使得感染呼吸道症狀的患者變少了，多是腸胃炎患者佔去了大半的來診量。

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讓他在臉書寫下，「今年春節小兒急診室格外平靜，生病的孩子明顯比往年少，過去一年防疫新生活真的很成功，台灣防疫奇蹟絕對真材實料！」他也提醒，平常出了要勤洗手之外，也盡量不要吃隔夜菜，若身旁有嘔吐、腹瀉的親人，吃東西前手一定要清洗乾淨，不要空手抓東西吃，避免感染腸胃炎就醫。

貼文一出，網友也紛紛留言「醫生辛苦了，好好休息，新年快樂！」、「防疫新規矩真的保護了身體健康。」、「我們診所從小年夜到除夕早上⋯就佔了3/4的腸胃炎病人。」、「謝謝你為台灣守候！辛苦了～好好休息放假吧！」

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