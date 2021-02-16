別再以為吃虧就是占便宜了！　過來人嘆：這三種虧絕不能吃

▲吃虧也要有底線，才不會讓自己變成凡事都吃虧的「濫好人」。（圖／unsplash）

生活中心／綜合報導

常有一句話說「吃虧就是占便宜」，要大家放寬心、不要去計較太多，「吃虧文化」已成為成功人士的重要思維，也是人們在處理人際關係上的一項準則，不過吃虧也得要有基本底線！吃虧的人應該要明確知道哪些虧是不能吃的，而不是單純變成凡事都吃虧的「濫好人」，作者周維麗分享，以下幾種虧絕對吃不得！

第一種，涉及核心利益的虧不能吃。

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每個人都有自己的利益取向，雖然在某些時候，我們會願意迎合他人的想法，但這並不代表就可以漠視自己的權益。在不那麼重要的事情上做出讓步，是贏得和諧關係的一種方法，但是在涉及核心利益時，就必須放棄吃虧的想法，因為這些權益可能事關自己的生存和發展，或是對大局產生重大影響，一旦做出讓步，就會讓自己陷入絕境。

在過去，濫好人們常常會無原則的迎合別人，或者無底線的保持退讓姿態，當對方想要得到Ａ時，就慷慨的把Ａ送出去，當對方想要獲得Ｂ時，又大方的將Ｂ讓出去。對於這些濫好人來說，似乎什麼東西都可以讓給別人，也沒有什麼虧吃不起，這種態度往往會讓他們在關鍵時刻失去主導權，喪失競爭優勢，一旦核心利益受損，便會徹底陷入被動局面。

第二種，明顯針對自己的虧不要吃。

任何一個群體或者團隊都有其最基本的遊戲規則，這些規則有時會出現分配上的不均衡，就像一個企業的管理者薪資及獎金都會比員工高，這是公司內部的基本制度，很少有人會對這樣的分配提出質疑。但是如果分配結果是，管理者獲得了大部分的利益，其他同事也拿到可觀的分紅，只有你拿最少，考慮到自己在工作中做出的貢獻並不比其他人低，卻拿到最少比例的獎金，這樣的分配很明顯是針對你一個人而來。

一旦群體或者團隊開始出現針對個人的事件，內部分配體系就會崩塌，並且很可能表明這個人已經成了團隊內部的箭靶，或是人人都可以欺負的出氣筒。此時如果還保持著吃虧讓步的態度，就可能會淪為可有可無的邊緣人，自身的權益也會不斷受損。

第三種，被人利用的虧不要吃。

在處理人際關係的時候，難免會出現一些行為或想法上的交流，這時候有人可能會獲得更多的利益，而有的人可能會吃虧，這種吃虧有時是為了社交或生存，但有時是被人利用，變成他人手上的一枚棋子，那麼此時的退讓就顯得毫無必要，也完全不值得。

Ａ和Ｂ是好朋友，兩人一起競爭主管職位，並且成為最終的兩位候選人。在公司對兩人進行最後的考核之前，Ａ言辭懇切的對Ｂ說：「我不希望我們之間的關係因為工作受到影響，所以我準備退出。我會直接寫信給老闆，說明自己不適合擔任這個職務，因此沒有必要再競爭下去。」

Ｂ聽了覺得有點不好意思，於是當天晚上就先寫了一封信給老闆，說明自己因為健康原因不適合參與競爭，就這樣，主管職位最後落入Ａ的手裡。

之後的某一天，Ｂ無意中得知其實Ａ當初對於主管的職位志在必得，為了消除最後一個競爭對手，才想出一招苦肉計誘導Ｂ主動放棄。聽到這件事之後的Ｂ憤恨不已，但生米已經煮成熟飯，後悔也來不及了。

生活中，常常會出現這樣的情況，有時候我們覺得自己是好心做出讓步成全別人，卻不知道可能已經中了圈套，落入對方事先挖好的陷阱，因此，面對類似情況時，一定要堅持維護自己的尊嚴和權益，果斷的提出抗議。

一般而言，以上幾種情況的吃虧都要盡量避免，不能表現得太過寬容大度，任由他人排擠或打擊自己，在必要的時候必須勇敢站出來說「不」，並主動維護自己的權益。

★本圖文經發光體文化授權，摘自《別讓好脾氣害了你》。