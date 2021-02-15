你中幾點？過度善良的9種表現　小心好脾氣害了自己

▲「過度善良」委屈自己，並不會帶給你自在的人際關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

人與人的相處本來就是互相的，不過有些人總是不好意思拒絕他人的請求，忽略了自己根本沒有時間也沒有體力，慢慢變成「濫好人」，委屈自己來完成他人的心願，可惜的是別人不一定會感激你！作者周維麗就說，只有擺脫「濫好人」的心態，才能擁有自在的人際關係。以下整理了9種「過度善良」的表現，當中你中了幾點呢？別再讓好脾氣害了自己！

表現一：永遠將別人的事情放在第一位

[廣告]請繼續往下閱讀...

生活中總有一些濫好人，他們明明沒有時間和精力做分外的事，卻還是願意放下自己的事先幫別人解決問題；他們明明還沒做完自己的工作，卻總是先處理別人的工作。這些人非常仗義，但缺乏對自己負責的態度，他們很少認真的替自己著想，也不懂得將自己的利益放在別人的利益之前。這種過分善良的舉動一方面容易被人利用，另一方面容易耽誤自己。

表現二：責任感「過強」，自我感覺良好

這種人擁有奇怪而堅定的思維，總是認為「沒有我不行，所以我有理由去幫助別人」，正因為如此，他們往往有求必應，來者不拒，無論對方提出什麼要求都會答應。他們不喜歡讓自己置身事外，也不習慣弱化自己的角色。通常情況下，他們的責任心「過強」，只要有人提出請求，無論他們是否有能力去做，都會將別人的事情當成自己的工作來對待。

表現三：同情心與同理心氾濫

同情心是人類社會情感中很重要的成分，很多人都會同情那些比自己弱小的人，或是在競爭中處於劣勢的人，並且會盡可能幫助他們改善生存環境。不過，過度善良的人往往同情心氾濫，只要看到有人處於弱勢，無論對方是好人還是壞人，行為是否合法合理，他們都會本能的伸出援手。

表現四：對於別人的得寸進尺保持妥協和讓步

很多人做事缺乏尺度，沒有自己的主見和底線，面對他人一而再、再而三的請求時，往往表現得很懦弱，而且臉皮比較薄，不懂得如何拒絕，即使自己不想幫忙，也會想辦法迎合他人的想法，因此常常被人牽著鼻子走。

表現五：和自己關係好的人都應該幫忙

我們在處理人際關係的時候，常常會依據親疏遠近來決定自己的行動，因此會更願意將善意留給自己最喜歡，或是和自己交往最深的人。正因為關係密切，我們很容易毫無防備的幫助他人，願意為之付出一切。殊不知，他人的需求就像一個無底洞，無論我們付出再多可能都難以填滿。

▲擺脫「濫好人」的心態，才能擁有自在的人際關係。（圖／pixabay）

表現六：別人找我幫忙就是相信我

過度善良的人有一個明顯的特徵，那就是把所有人都當好人，對別人的請求毫無防備。在他們看來，任何人上門來尋求幫忙都代表著對方信任自己，而為了這份信任，他們會不加思索的直接認定託付者就是好人，對方的確值得幫忙。可是在日常生活中，有許多人都會利用他人的善良做壞事，甚至恩將仇報。

表現七：被對方騙了，還要繼續幫忙

過度善良的人容易上當受騙，更糟糕的問題是，他們在上當受騙後仍舊不知道如何拒絕他人，不懂得反抗，還是繼續保持「老實人」的作風，於是一再重複著上當受騙的戲碼，這種一而再、再而三的懦弱表現，會讓他們陷入惡性循環。

表現八：任何錯誤都值得原諒

人人都會犯錯，而這些錯誤或多或少都會影響到他人，有些無心之過造成的影響很小，可以平靜看待，但是當遇到錯誤的影響力和破壞力很大，並且犯錯者從主觀上就對受害者不夠尊重時，這種錯誤根本不值得原諒。而過度善良的人缺乏明辨是非的能力，在他們看來，任何一種形式的錯誤都值得原諒。

表現九：我不付出可能會有不良後果

許多過度善良的人都會有這樣的想法：「如果我不去幫忙和付出，可能會在對方心中留下不好的印象，所以無論如何都要想辦法幫別人。」為了在別人面前留下好形象，擁有更好的名聲，我們會表現得過於熱情，並且很容易就被他人道德綁架。所以也可以說，人們會過度善良是因為過於在意形象。

★本圖文經發光體文化授權，摘自《別讓好脾氣害了你》。