佳警科技定位鍥而不捨尋獲厭世男　成功避免憾事發生

▲台南市佳里分局警方漏夜協尋魏姓男子，將其平安尋獲，通知家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名47歲魏姓男子因債務問題，於1月18日晚上8時許從住家駕駛自小客車外出至1月27日均未返家，且於26日離家期間會晤親友時，曾留下疑似輕生意念的字條，魏男家人恐其發生意外，27日晚間至佳里派出所報案，請求警方協尋，警方科技定位，攔獲魏男車輛，通知家屬平安領回。

台南市佳里分局佳里派出所受理報案後，隨即依規定通報協尋，並以車辨系統查詢魏男所駕駛之自小客車最後行車軌跡在西港區，經西港所所長蘇家戊漏夜指揮員警鍥而不捨，仔細查詢行車軌跡及搜尋下，於1月28日凊晨5時許，發現魏男車輛行經西港大橋附近往西路段，立即通報線上巡邏警員蔡孟晉、葉凱智至西港大橋周邊搜尋，在南40線與西港大橋匝道口發現魏男所駕駛車輛，

警方經攔查確認駕駛為魏男無誤，終於在黃金24小時內迅速尋獲魏男，員警除轉知魏男家人請其放心，並立即通知魏男家屬至派出所接魏男返家，魏男家屬對警方連夜積極協尋頻頻道謝，感謝助他們一家年前團圓，不用再擔心害怕。

佳里分局長甘炎民表示，自殺將會造成不能挽回的遺憾，留給親友極大的傷痛，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，沒有過不了的難關。

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