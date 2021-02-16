「古代偽鈔很少？」5個原因揭密：一張紙如何擊退假造者

▲為何銀票沒什麼人想偽造？看完5個原因你就懂了。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

犯罪集團製造偽鈔的新聞層出不窮，還被翻拍成不少影視作品，所以自然有不少人好奇：那在古代呢？在沒有驗鈔機的情況下，要如何辨別銀票？難道不怕有人造假？答案可能讓你大吃一驚，因為古代確實很少有人製造假的銀票，原因主要有5點：

一、使用階層

古代銀票主要是商人、達官顯赫的上層人士在使用，主要流通在商人之間，以省去帶著大量錢兩往返各地的麻煩，反觀普通小老百姓未必能賺得到這麼多錢，可能一輩子不會接觸到銀票，所以意謂著銀票也不會在市面上流通。

正因為使用階層不同，銀票往往在上流社會往返，所以容易追查源頭，加上驗鈔是達官顯貴和商人的「專業」，也關乎名聲和誠信，所以進一步限縮了假銀票的生存空間。

二、原料難以取得

銀票的原料紙張十分特殊，市面上幾乎無法取得，而且製作過程中有官方參與，每個朝代的用紙更是不盡相同，例如宋朝用川紙，明朝用桑皮紙，清朝則是用高麗紙，試想清朝百姓可能連高麗在哪都不知道，更遑論製造偽鈔。

三、複雜的防偽機制

銀票上有複雜的花紋和圖形，還有各個發行機關的印章、套印，以及密押、微雕、水印等防偽技術。舉例來說，像是清朝的「微雕」，就是在每張銀票上印上一行小字，但這些字非常小，而且密密麻麻，由專門的雕刻大師刻製，必須用工具才能檢視。

四、更新周期短

銀票每1到2年就會改版一次，而且每次改版都會銷毀舊版銀票，這樣的改版速度，不僅讓假銀票的生存週期短暫，也讓製造者難以追上。

五、嚴酷的刑責

古代對於製造假銀票的刑法其實相當嚴厲，例如北宋刑法就規定，私造假銀票處以流放4年作為處罰；南宋《偽造會子法》明確規定，私造假幣直接處斬；明朝抓到一樣處斬，而且舉報者重重有賞；清朝更加嚴重，不僅造假者要處死，家人也要連坐，全部流放充軍。

▲左下角清楚寫著「偽造者依律治罪」。（圖／翻攝自微博）

看完以上種種原因，應該不難明白為什麼「很少」有人以身犯險。不過，即便用再多措施去杜絕假幣發行、流通，只要遇上經濟動盪、朝代更迭錢後的戰亂時期，仍難以完全防堵假幣出現。

例如北宋最早發行的「交子」，隨著市場飛速發展，使用愈加頻繁，但到了南宋發行量日增，若都採用蜀紙，原料運輸上交通不便，於是開始混用材料，結果到最後索性全部改用楮紙，讓偽造者終於有機可趁。

另一個例子，明朝中後期、清朝都曾出現皇親國戚、貪官汙吏加入到私鑄貨幣的行列中，可見當權者的縱容，可能也是促使民間私鑄、偽造之風興起的原因之一，畢竟在龐大的利益面前，終究還是會有人鋌而走險。