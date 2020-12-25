北聯幫大哥拿「大疊錢磚」投資網拍　被拒「開槍示威」傷人砸店

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲線報，1名男子持88.7萬元的假鈔到北投1家美髮店，聲稱要投資老闆「美容產品」的網拍項目，被老闆當場拒絕後，男子竟找來撂人痛扁對方，警方最後收網逮捕5人。

警方調查，24歲的徐姓男子，平時自稱北聯幫份子，在2020年5月份前往北投1家美髮店，當場拿出887張千元假鈔，宣稱要投資對方的「美容產品」網拍項目。

▲北市刑大破獲地方角頭徐姓大哥，涉嫌拿假鈔要求「投資」美容產品。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家見狀當場拒絕，但徐姓男子竟直接撂來5人助陣，將負責人以及其他3名店員痛扁一頓，甚至還將美髮店面砸毀，最後離開還掏出操作槍鳴槍示威，警方鎖定徐嫌近日將他逮捕。

▲北市刑大在徐姓大哥住處內，查獲毒品以及操作槍，訊後依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方日前兵分多路，在北投逮捕徐姓嫌犯及其他涉案的4名男子，並在徐嫌住處內查獲作案用的操作槍、毒品K他命，訊後依照恐嚇、妨害秩序罪嫌送辦，另續追捕最後1名在逃嫌犯。

警方查出，徐姓男子雖然自稱北聯幫份子，但屬於北投地區的地方角頭旗下幹部，後續也將針對地方角頭清查。

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