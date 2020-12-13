流浪爺爺「手繪紙鈔」買麵7年　小吃攤老闆一碗麵逼哭萬人

▲流浪爺爺「手繪紙鈔」買麵，一買就是7年。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

浙江溫州一名流浪漢8日持粗糙假鈔買麵，但老闆看也不看，只是默默收下紙鈔，把麵賣給對方。影片曝光後，在網上引發迴響，意外揭開老翁已經持手繪紙鈔買麵7年，但麵攤夫婦一直不忍揭穿，感動無數網友。

綜合陸媒報導，這位流浪漢餐風露宿、食不飽腹，長年沒錢吃飯，竟異想天開手繪紙鈔。當時麵店老闆收到錢，立刻發現老翁給的不是真鈔，而是一張張用白紙、一筆一畫仿製的「手繪鈔票」，但他仍選擇裝作不知道，將麵賣給對方。

▲老闆一眼看出紙鈔是假的，但仍把麵賣給流浪漢。（圖／翻攝自網易新聞）

麵店老闆透露，這位老翁已經來店消費7年，即便店面搬遷多次，依舊能找到地址上門。雖然老翁常常給手繪紙鈔，但只要身上有點錢，就會給2元人民幣，而他也會給足對方一天三餐的量。

老闆說，其實老翁算是會畫畫，把真鈔面額和圖案還原得維妙維肖，不至於毫無教育水準，「應該是個有故事的人」，所以無論對方有沒有錢，基於照顧弱勢的心態，都應該給他一點東西果腹。

故事曝光後，許多網友紛紛大讚「好感人」、「積德行善必有好報」、「施捨吃食，不是要錢就行」、「整整7年，多少人能堅持善行這麼久」、「老闆夫妻都是好人，祝生意興隆」引發熱議。