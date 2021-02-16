　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯回老家找爸媽拿錢　謊報身分遭識破「7pupu暴衝」遭警制伏

記者陳豐德／新北報導

新北市一名遭法院發布3條通緝的游姓男子，1日晚間去林口自強社區找尋家人後搭乘計程車，被警方發現上前攔查，他當下冷汗直冒，還謊報其他人名字以為能夠瞞天過海，被拆穿身分後想逃脫與員警爆發拉扯，直到支援警力趕抵，游男自知逃脫無望才乖乖就範。

▲▼林口一名通緝犯謊報身分遭識破還暴怒衝撞員警。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林口一名通緝犯謊報身分遭識破後暴怒衝撞員警試圖逃脫。（圖／記者陳豐德翻攝）

1日晚間林口區自強九街原本寧靜的自強社區內，突然傳出一陣吵鬧聲，讓居民紛紛探頭察看，原來是員警包圍一台計程車，正在圍捕犯人。由於該社區日前發生醒吾科大女大學生遭跟蹤的案件，轄區林口派出所自強社區原本就規劃加強警力巡邏，加上游姓男子（34歲）原本就是轄區列管的治安顧慮人口，其父母住處員警也常去走點探訪。

由於游男遭桃園及新北地院發布3條通緝，分別為毒品、藏匿人犯及藥事法案件未到案，警方調查發現他平常都搭乘小黃躲避查緝，不時會去找父母拿取金錢花用，1日晚間9時許員警巡邏經過發現游男步出父母住處，正坐上計程車準備離去，隨即鳴笛要求計程車靠邊受檢。

攔查過程中，游男情緒激動不斷質問員警「幹嘛！」、「我不是游XX，我叫楊XX欸！」但員警要求他出示身分證後，他當場惱羞成怒，與員警發生拉扯，過程中還將員警密錄器給撞掉，所幸員警訓練有素，仍將游嫌制伏，並呼叫警力支援，全案訊後依毒品等通緝解送歸案。

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨　她的手伸出後車廂指引破案

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

▼員警見游姓通緝犯上計程車隨即上前盤查。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼林口一名通緝犯謊報身分遭識破還暴怒衝撞員警。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼員警配戴的密錄器被撞掉。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼林口一名通緝犯謊報身分遭識破還暴怒衝撞員警。（圖／記者陳豐德翻攝）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」！關鍵3要素：3.2公尺
通靈神童爆家醜！遭爸媽告詐千萬生活費　他出庭大逆轉抖出內幕
台中喇叭哥插隊遇「最硬妹子」50秒嗆嚕壁：尬到底！結局讓千人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「神童龍師父」小宮廟500信徒供養　全家30年免上班還建慈惠堂

通緝犯回老家找爸媽拿錢　謊報身分遭識破「7pupu暴衝」遭警制伏

「神童龍師父」兄弟都台大學霸？　1張照片揭全家合演一齣戲

通靈神童爆家醜！遭爸媽告詐千萬生活費　他出庭大逆轉抖出內幕

試車撞成V字2死1傷　妻睡夢中聞夫死訊崩潰：睡前才收到他的影片

支援台南花蓮地震…台北消防搜救犬猛將退役！從日本引進新成員

趁好友起床盥洗襲胸別人女友　色男遭踹飛還要賠18.6萬元

南港之狼1／持刀強押女學生上公墓性侵　監視器影像太糊險成冷案

油漆大叔幫早逝者傳愛　9歲雙胞胎收卡片哭了「我想把拔」

老公突摔裂婚紗照求離婚…兒頻喊「小媽」露馬腳！機靈妻成功抓姦

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

大陸冷氣團來襲！17日變天轉雨　北部低溫探12℃中部日夜溫差大

「神童龍師父」小宮廟500信徒供養　全家30年免上班還建慈惠堂

通緝犯回老家找爸媽拿錢　謊報身分遭識破「7pupu暴衝」遭警制伏

「神童龍師父」兄弟都台大學霸？　1張照片揭全家合演一齣戲

通靈神童爆家醜！遭爸媽告詐千萬生活費　他出庭大逆轉抖出內幕

試車撞成V字2死1傷　妻睡夢中聞夫死訊崩潰：睡前才收到他的影片

支援台南花蓮地震…台北消防搜救犬猛將退役！從日本引進新成員

趁好友起床盥洗襲胸別人女友　色男遭踹飛還要賠18.6萬元

南港之狼1／持刀強押女學生上公墓性侵　監視器影像太糊險成冷案

油漆大叔幫早逝者傳愛　9歲雙胞胎收卡片哭了「我想把拔」

老公突摔裂婚紗照求離婚…兒頻喊「小媽」露馬腳！機靈妻成功抓姦

高鐵打翻飲料放任往後流好幾排　服務員跪地擦！5千網友心疼

「KKR45M...」老闆收神秘文字疑惑　貓奴「尬回10字」笑翻他

獨／「點子王」聶國維華麗轉身　星宇成「精品航空」代名詞

《角頭》百人亂鬥太逼真！謝欣穎嚇傻：下一秒會真槓上

旅行愛上同1女！好兄弟決定「一起3P」　都想讓她生小孩

帶林郁婷潛水滑雪體驗人生！還想過高空彈跳　曾自強的帶兵哲學

目錄有頁碼、字型又跑掉！「Word入門10招」不藏私：動滑鼠就好

從小學理財有三大好處！1招創造「第二份收入」　40歲爽拿70萬

快Tag妳的酒友！超特別「啤酒美甲」還沒喝就讓人微醺

用香蕉連拜三天旺財氣　台南市彩券行開出百萬大獎

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

少婦午休躲廁所跟老闆啪啪啪　綠帽夫崩潰

兒子在日本6年未返台　罹癌婦最後心願落空

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

屁孩開賓士C43自撞　無情放鳥讓店家傻眼

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

花800萬買下8輛報廢國光號　亞洲車神圓夢

通靈神童爆家醜！遭爸媽告詐千萬生活費　他抖出內幕

兒半夜哭鬧…九天玄女降駕曝：是姊姊

女三寶彰化逆向害連撞　大迴轉落跑

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

人夫不要看！辣媽身材凍齡靠這招

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

盤點崩壞富少！開小牛炸隧道2死　偷拍5女300G影片

更多熱門

相關新聞

大老闆破產後的人生

大老闆破產後的人生

「我生意垮掉的時候，我才四十二歲，我只好把房子都賣掉，不然要怎麼辦呢？｣財來財去如一夢，在我眼前的張大哥已經不是大老闆，而是開著計程車戴著剛收工的我，「欠多少錢？怎麼欠的啊？」、「你當時是在做什麼？」

爛醉女搭小黃遭色男指侵　運將以為情侶

爛醉女搭小黃遭色男指侵　運將以為情侶

除夕夜小黃自撞安全島　員警「淋雨推車」讓運將超感動

除夕夜小黃自撞安全島　員警「淋雨推車」讓運將超感動

yoxi宣布4/1起免收全額信用卡手續費

yoxi宣布4/1起免收全額信用卡手續費

小黃司機罵「卒仔」　代價3000元

小黃司機罵「卒仔」　代價3000元

關鍵字：

林口通緝犯社區老家計程車

讀者迴響

熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

18歲男「堅持應徵店長」踩NONO面試地雷

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

少婦午休躲廁所跟老闆啪啪啪　綠帽夫崩潰

汪嗨咬點燃鞭炮「炸全家又炸窩」

臨停擋入口！遭BMW「神級倒車」封印　車主歉：你厲害

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面