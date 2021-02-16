通緝犯回老家找爸媽拿錢　謊報身分遭識破「7pupu暴衝」遭警制伏

記者陳豐德／新北報導

新北市一名遭法院發布3條通緝的游姓男子，1日晚間去林口自強社區找尋家人後搭乘計程車，被警方發現上前攔查，他當下冷汗直冒，還謊報其他人名字以為能夠瞞天過海，被拆穿身分後想逃脫與員警爆發拉扯，直到支援警力趕抵，游男自知逃脫無望才乖乖就範。

▲林口一名通緝犯謊報身分遭識破後暴怒衝撞員警試圖逃脫。（圖／記者陳豐德翻攝）



1日晚間林口區自強九街原本寧靜的自強社區內，突然傳出一陣吵鬧聲，讓居民紛紛探頭察看，原來是員警包圍一台計程車，正在圍捕犯人。由於該社區日前發生醒吾科大女大學生遭跟蹤的案件，轄區林口派出所自強社區原本就規劃加強警力巡邏，加上游姓男子（34歲）原本就是轄區列管的治安顧慮人口，其父母住處員警也常去走點探訪。

由於游男遭桃園及新北地院發布3條通緝，分別為毒品、藏匿人犯及藥事法案件未到案，警方調查發現他平常都搭乘小黃躲避查緝，不時會去找父母拿取金錢花用，1日晚間9時許員警巡邏經過發現游男步出父母住處，正坐上計程車準備離去，隨即鳴笛要求計程車靠邊受檢。

攔查過程中，游男情緒激動不斷質問員警「幹嘛！」、「我不是游XX，我叫楊XX欸！」但員警要求他出示身分證後，他當場惱羞成怒，與員警發生拉扯，過程中還將員警密錄器給撞掉，所幸員警訓練有素，仍將游嫌制伏，並呼叫警力支援，全案訊後依毒品等通緝解送歸案。

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▼員警見游姓通緝犯上計程車隨即上前盤查。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼員警配戴的密錄器被撞掉。（圖／記者陳豐德翻攝）

