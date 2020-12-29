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社會 社會焦點 保障人權

啃老逆子討千萬被拒…「高舉石墩砸死爸」遭判無期！　上訴結果曝

▲▼與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方獲報到場後立即將孫嫌壓制在地，並緊急將孫父送醫搶救，惟其仍因傷重不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市一名40歲的孫姓啃老男2019年間伸手向高齡70歲的父親索討千萬元，遭拒後腦羞成怒，竟當街逆倫痛毆老父，還拿起水泥石墩朝著父親頭、腹部猛砸，導致孫父慘死。台中地院審理後，認為孫嫌患有器質性精神病，因此予以減刑，依殺害直系血親尊親屬等罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；案經檢察官、孫嫌提起上訴，台中高分院仍維持原判，予以駁回，全案仍可再上訴最高法院。

判決書內容指出，孫嫌2019年7月25日中午前往北區父親住處，並開口向父親索討1千萬元，要求將款項匯至指定銀行帳戶，供其投資生意所用，但卻遭到孫父回絕；翌日下午，孫嫌再度向父親催討該筆款項不成，情緒失控與父親發生激烈口角，還朝其拳打腳踢、將父親從3樓一路拖至1樓門口，並以鋁門窗猛力夾擊父親頸部。

這時原本在屋內午睡的胡姓外婆聽聞巨大爭吵聲響，趕忙起身外出查看，赫見孫嫌正在痛毆父親，立刻上前出言制止，不料外婆卻遭孫嫌一巴掌甩飛在地，只能不斷哭求「不要再打了」；孫嫌對於外婆的求饒無動於衷，甚至還拿起鄰居家重達15.4公斤的水泥石墩痛砸父親，導致其腹腔臟器破裂、顱內出血重傷死亡。

台中地院法官審酌，孫嫌殺害直系血親尊親屬犯行事證明確，但經醫師診斷後，確認孫嫌患有器質性精神病，案發當下受病況影響，出現疑心重、對妄想內容深信不疑、幻覺等症狀，導致辨識行為能力顯著降低，因此依《刑法》第19條第2項予以減刑，判處無期徒刑、褫奪公權終身，刑後施以監護3年。

案經檢察官及孫嫌提起上訴，台中高分院法官認為，一審結果並未逾越法定刑度，且符合罪刑相當原則，並無師輕重情形，亦未違反身心障礙者權利公約施行法規定，且孫嫌自述在獄中仍有關係妄想、聽嗅幻覺等情形，雖有按時服用藥物，然其認知功能確實仍有明顯缺損，行為表現上無法符合社會情境及常理判斷的情形依舊存在，實有令入監護之必要，因此維持一審判決，駁回上訴。全案目前尚未定讞，仍可再上訴。

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