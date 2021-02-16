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重案回顧／疑高中小女友結新歡！他怒砍25刀「削掉頭皮再斷2指」

▲▼高雄男子追求不成，惱羞持刀追砍少女。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲曾男不甘被分手，竟惱羞持刀追砍少女，導致對方頭皮被削掉，手指也被砍斷2根。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

高雄一名22歲曾姓男子因不滿15歲楊姓高中女友提分手，懷疑對方另結新歡，又因想發生性關係遭拒，竟拿著西瓜刀到楊女住處埋伏，一見到對方出現後，隨即衝上前去猛砍25刀，直接削掉楊女頭皮、斬斷2根手指，而楊女還因失血過多差點喪命。法官審理後，依殺人未遂罪嫌將曾男判刑12年；案經上訴，二審法官改判10年10個月。

回顧案情，曾男2019年4月底與楊女交往，但不到半年，楊女就提出分手，還拒絕與他約會，他因此懷疑對方另結新歡，而心生不滿。同年9月7日傍晚，曾男拿著西瓜刀埋伏楊女位於鼓山區的住處，一見到對方現身後，立刻衝上前去狂砍25刀，見到楊女倒臥血泊，且楊女姑姑也出面阻擋他仍不肯罷手，直到一名英勇路人上前制止，他才停手。

▲▼高雄男子追求不成，惱羞持刀追砍少女。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方當時獲報到場，發現楊女頭皮當場被削掉，就連手指也被砍斷2根，甚至出現出血性休克，經緊急送醫後，一度發出病危通知，所幸最終保住性命。

檢方事後偵辦，發現曾男犯案前還上網搜尋殺人罪刑責，因此認為他預謀殺人，於是依成年人故意對未成年人犯殺人未遂罪將他起訴。然而，法院在審理期間，曾男坦承持刀砍楊女，但否認有殺人犯意，而其辯護律師則稱，曾男有強迫症、適應障礙、焦慮症、注意力不集中症候群，導致他在認知即控制行動能力不分有所欠缺，不能認定他有殺人的犯意。

▲▼高雄男子追求不成，惱羞持刀追砍少女。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲少女倒臥血泊，還差點因失血過多喪命，所幸最後緊急手術撿回一命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，鑑定結果指出，曾男犯案當下，「是在完整意識下完成，並未受到精神疾病影響」，當場打臉律師所說，而法官最終依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判曾男12年徒刑。案經上訴，高雄高分院考量他終於坦承犯案，因此撤銷原告，改判10年10個月徒刑。全案目前上訴最高法院審理中。

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