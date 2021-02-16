開工紅包不是拿來花的！命理師：這招翻轉財運「小錢滾大錢」

▲大年初五拿到開工紅包該怎麼運用？命理師教一招翻轉財運 。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

今年是大年初五，公司行號、工廠會陸續開工，開工除了拜拜、放鞭炮等外，老闆、上司一般會在當日發送開工紅包給員工。知名命理老師提醒，想「錢滾錢」，建議將開工紅包放在身上3天「吸收財氣」，然後放在自己的辦公桌抽屜內，元宵節後將紅包存進銀行，並將紅包袋收好，千萬不要隨便花掉，否則恐影響一整年財運不順，甚至在公司發展也會不順遂。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，一般「開工紅包」金額從200至2000元不等，金額雖不多，讓大家討個好彩頭，但想「錢滾錢」，建議將「開工紅包」放在身上3天，然後放在自己的辦公桌抽屜內，祈求今年在公司平安健康，順利發達，提升自己事業運；也可以在元宵節過後存進自己的銀行帳戶裡，如同「發財金」，讓小錢滾大錢。

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楊登嵙建議大家，元宵節過後可以將紅包裡的錢存進銀行帳戶裡，如同「發財金」，讓小錢滾大錢，藉由自己的努力打拼，利祿亨通，但注意紅包袋不能亂丟，同樣要收好，才能讓新的一年工作利祿亨通。



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