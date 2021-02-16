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《人間失格》太宰治好花心！把荒唐人生寫成文學作品卻超受歡迎

▲釣魚,海邊。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲縱橫情場的太宰治，曾經與女友投海自盡未遂。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

作者：本鄉和人、瀧乃美和子、橫山了一
繪者：歐兆苓
摘自：三采文化《糟糕日本史》

●精選書摘

▲▼太宰治。（圖／三采文化提供）

▲太宰治自小帶有反抗心理。（圖／三采文化提供）

超厲害：把荒唐人生寫成文學作品，緊緊抓住年輕人的心

小說家太宰治出生在人才輩出的豪門世家，成績優秀的他就在家人滿滿的期待長大。

然而，他心底似乎存在著某種對菁英家族的反抗心理。二十一歲那年，帶著藝妓女友初代私奔到東京的太宰治，就此展開了波瀾萬丈的人生，因此孕育出無數的文學名作。

不顧家人勸阻與初代結婚的太宰治和老家斷絕聯繫，他因此深受打擊，充斥在內心的不安更讓他染上藥癮。這段痛苦的經歷促使他寫下《晚年》，在懷抱煩惱的年輕人之間引起共鳴。

後來，他與自己尊敬的作家─井伏鱒二所介紹的對象再婚，迎來人生第二春的太宰治終於豁然開朗。他恢復精神，在熱海奢華度日，玩到傾家蕩產之後，還把朋友檀一雄丟包在旅館幫自己還債。這段真實經歷後來造就了描繪友情與正義的《奔跑吧！梅洛斯》（雖然主角梅洛斯有去幫助朋友，但是太宰治卻選擇直接落跑）。

第二次世界大戰結束以後，太宰治發表了小說《斜陽》。書中赤裸裸地呈現了他與沒落貴族女友之間的愛情故事，寫實的內容成功引發熱烈迴響。於是，太宰治終於如願以償成為暢銷作家。

▲▼太宰治。（圖／三采文化提供）

▲太宰治曾數度與女伴相約自殺。（圖／三采文化提供）

超糟糕：到處把妹導致命運變成失速列車

太宰治是個超愛自己的自戀狂，還會對鏡子裡的自己看到入迷，甚至對倒影打招呼的重症患者。

學生時代的太宰治很喜歡拍照，他曾經把寫著「帥吧？」的簽名照發給朋友，或是模仿他崇拜的男神─芥川龍之介的拍照姿勢。

雖然這些行為實在噁到不行，但是太宰治在女性之間很吃得開。原因或許是他平常就有在研究該如何讓自己看起來很帥，以及他那充滿知性又帶點憂鬱的人格特質吧。

如果只是受歡迎也就罷了，問題在於太宰治有一個壞習慣，那就是與把到的妹子相約自殺。他總共自殺過六次，其中有三次都有女生作陪。

第一次，他和在酒吧剛認識的女生一起到海邊服藥自殺。然而第二天早上他獨自醒來，只有女生一個人孤獨死去。

第二次，（明明自己也有一堆小三的）他因為氣不過老婆讓他戴綠帽，竟然帶著老婆上山吞藥尋短。但是這一次兩個人都平安獲救。

到了第三次，他用媲美詐騙集團的說詞，問另一個女生願不願意用生命和他談場戀愛。然後他們就一起跳進河中，成為水下亡魂。

太宰治的生命就此終結。不過，也有人認為多次自殺未遂的他，其實並不是真的有心想死。

▲▼夏目漱石。（圖／三采文化提供）

★ 本文經三采文化授權，摘自《糟糕日本史：歷史如果都這麼了不起，就一點都不有趣了》
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