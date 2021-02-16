人夫不要看！她身材比當媽前還辣...羞喊：保持凍齡靠這招

▲42歲Joy完全看不出來已經是2個孩子的媽媽，大女兒已經18歲了。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

許多女性期盼成為人妻、人母後，不但當個好太太、好媽媽，外表還能夠保持少女時「凍齡、苗條」，42歲的Joy早踏入婚姻，但也不願當糟糠之妻，和18歲女兒站在一起就像同學。Joy接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，保養秘訣除了不挑食、戒甜食，最重要是持之以恆地運動。

Joy在24歲大學剛畢業沒多久，就與戀愛多年的男朋友結婚，對於時下流行晚婚，她表示因為遇到值得信任的另一半，這時候結婚剛剛好，隔年順利生下大女兒，28歲再生下二女兒就宣布封肚回科技業工作。

▲joy產下2個孩子後，覺得自己身材大走樣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

令Joy崩潰的是，生完第一胎時，是有瘦還來的，但是線條並不像原先緊實，不料生完第二胎後，身材完全大走鐘。再加上當時的她從事的是科技業，時常有飯局，忙起來三餐更是不正常，偶爾加班時會也會不小心買宵夜來吃，一直到37歲左右才決定離開科技業，轉往作息較為正常的銀行業。

Joy語重心長表示，其實會讓自己轉變最大的原因，是看到自己的阿嬤，因為年紀大了肌肉無力，她才驚覺過去那些年，因為生小孩和在職場上卻忘記好好保養自己身材，所以她激勵自己要開始「健康養身」起來，於是她開始進行健身和重訓，她也認為開始進行重訓後整個身心靈彷彿被打開開關般逐漸快樂。

▲Joy看見阿嬤因為老了全身肌肉無力，才驚覺自己應該也要趁早開始健身。（圖／記者黃宥寧翻攝）

凍齡的Joy也分享了自己保養祕訣，「不挑食、戒甜食，不喝含糖飲料；另外她也偷偷表示她非常愛吃芝麻，所以到41歲都還沒有白髮和老花。」從37歲開始做重量訓練不做有氧運動，她也稱讚其實身邊朋友都滿凍齡的，可能是因為都在銀行業生活方式比較雷同。

▲42歲的Joy和15歲女兒合照宛如姊妹般。（圖／記者黃宥寧翻攝）

Joy表示，這社會對媽媽真的太嚴苛，當一個女人經歷懷孕、生產、養育孩子，還要當兼顧工作的職業媽媽，這條路一路走來真的是相當艱辛，讓原本少女姿態成了老態模樣，但她覺得只要持之以恆維持身材和飲食忌口，基本上大家都可以凍齡，「或許我們不能在每個角色保持完美，但要讓自己抱持快樂。」

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