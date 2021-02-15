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墮胎失敗！她驚覺「寶寶還在踢」產男嬰　崩潰看孩大哭1hr死在懷裡

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名孕婦因胎兒殘疾而決定墮胎，未料手術失敗，產下殘疾的寶寶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

英國蘭開夏郡35歲孕媽蘇菲亞（Sofia Khan）產檢時，發現兒子罹患脊柱裂（Spina bifida），存活機率渺茫，即使順利出生也將終生殘疾。她因此接受人工流產，未料手術失敗，產下一個嚴重殘疾、「脊椎破洞」的胎兒，眼睜睜看著寶寶痛苦掙扎，並於1小時後死在自己懷裡。

《太陽報》報導，蘇菲亞與丈夫沙克爾（Shakeel）育有一子，2017年年底很開心地發現，兒子穆斯塔法（Mustafa）要當哥哥了。但她懷孕20周接受產檢時，卻發現寶寶脊椎與脊髓發育不全，出現裂縫與缺口，甚至沒有膝關節與腦液，很可能夭折。夫妻倆傷心欲絕，但經過一番思考，仍忍痛決定墮胎。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲蘇菲亞術後仍感覺胎動，但說法不被醫護人員採信。（示意圖／免費圖庫pixabay）

蘇菲亞2018年2月前往曼徹斯特的聖瑪麗醫院（St Mary’s Hospital）動手術，胃部接受藥物注射後，將導致嬰孩心跳停止。她在等待產下死胎期間一直覺得胃裡怪怪的，甚至感覺「寶寶在踢」。但是，醫護人員直說不可能，也認為沒必要再度檢查。

蘇菲亞10小時後產下胎兒，立刻聽見寶寶嚎啕大哭，「我以為我要瘋了，聽見哭聲是因為自己希望寶寶活著」。她淚流滿面地抱起兒子，「他真的是個鬥士。他的脊椎上有一個大洞，嚴重殘疾，但還是活了一個小時。我忍不住想著，他是下定決心要讓媽媽看看自己的臉，擁抱媽媽一次。」

醫護人員見狀簡直嚇壞了，趕緊大聲呼叫，請求協助。院方也在事後為此道歉。蘇菲亞與沙克爾把兒子取名穆罕默德（Mohammed），舉行隆重喪禮後，埋葬在住家附近。

"Nobody had listened to me when I said I felt him kicking. Nobody believed me."

The Sun 發佈於 2021年2月13日 星期六

相關單位2018年7月展開調查。醫師布倫（Dr Philip Bullen）在術後二度進行掃描檢查，以為一切順利，得知此事非常震驚與遺憾。助理法醫尼爾森（Simon Nelson）認定，男嬰是自然死亡，主因是家長出於同情心決定中止妊娠，進而導致的極度早產，次要死因則是先天性畸形。

蘇菲亞認為，兒子的死亡「對我造成更大的創傷，因為我沒有準備好面對這一切……我說我感覺到他在踢時，沒人聽我說，也沒人相信我」。她認為自己一輩子無法擺脫陰影，「我希望以後醫護人員可以多聽聽母親的意見。母親的直覺是很強大的」。

據悉，院方此後更新人工流產手術的規定，要求醫師拉長術後觀測嬰孩心跳的時間，避免悲劇再度發生。蘇菲亞對此感到很欣慰，她認為，這是兒子遺留世間的大愛。

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