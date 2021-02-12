錢繳了無法飛韓拍攝！10多對新人傻眼　韓系婚紗店照樣攬客

▲利亞婚禮公司所經營的韓國婚紗拍攝仲介生意迄今仍在進行、臉書粉絲專業仍在PO文攬客。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

將在2021年4月舉辦婚禮的L先生想起這場韓國首爾婚紗委拍，根本「從頭到尾都是場惡夢」，他和女友斥資超過10萬元下訂以韓系精緻風格著稱的「TAEHEE W 韓國婚紗攝影」由於去年大陸爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，他們上門詢問業者時，對方還保證可以出團不會受到疫情影響，L先生匯款48200元當訂金後，本來約定好10月出團、後來卻無法成行，要求業者「利亞婚禮」退費，對方還要L先生自己和韓國公司協調。

▲科技新貴L男出面投訴利亞婚紗侵吞拍攝婚紗訂金，無法完成簽約內容迄今拒絕退費。（圖／記者張君豪攝）

更讓L先生氣結的是，後來這起消費糾紛鬧上台北市政府消保會，業者雖然出席但仍拒絕退費，也無法提出任何補償方案，對於雙方簽約、業者需提供到南韓首爾江南區拍婚紗的服務內容也無法實現，但悍然表示：這是韓國婚紗工作室和簽約者間的問題，他們僅是仲介服務，且訂金已經交給韓國業者，不應該由他們負責。

▲科技新貴L男出面投訴利亞婚紗侵吞拍攝婚紗訂金，卻把責任推給韓國婚紗攝影業者。（圖／記者張君豪攝）

L先生說，被耽擱婚紗拍攝作業並非個案，經過他們詢問最少有超過十對準新人都被該業者以同樣藉口收取訂金後相應不理，更讓L先生氣結的是，如果像「利亞婚禮」公司所稱因疫情關係影響無法出團，那為何到現在利亞婚禮仍在網頁上攬客？繼續讓其他不知情的消費者下訂拍婚紗後陷入同樣窘境；對此，記者在截稿前致電、發訊給利亞婚禮公司均未獲回應。

法界人士則指出，拍婚紗所費不貲，消費者簽約時須注意業者履約能力，以及合約上無法履約是否有註明退費、賠償方法，若業者遲遲未履約造成婚禮延遲，消費者也可蒐集包含婚禮餐廳飯店、禮聘等其他消費單據，若能證實拍攝婚紗延遲造成婚禮延宕，民眾可據此向民事庭提告民事損害賠償。