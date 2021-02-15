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吃豬血糕「假牙舌頭整個黑紫」！他質疑：放多少色素　店家回應了

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友在台北一家知名連鎖滷味店購買豬血糕，結果老父親吃完，假牙和舌頭卻變黑紫色。對此，店家回應，針對這單一事件深感遺憾，豬血糕來源都是台灣且有經過檢驗，會再送驗一次讓消費者安心。台北市衛生局則說，消費者可提供購買證據等資訊，給1999市民專線稽查。

▼原PO貼出父親變色的假牙。（圖／翻攝爆怨公社）

吃豬血糕「假牙舌頭整個黑紫」！他質疑：加多少色素　店家回應了。（圖／翻攝爆怨公社）

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當事人近日在「爆怨公社」臉書社團13日發文表示，買了這家豬血糕不下數十次，以前都是配飯吃一點沒特別注意，這次是當點心只吃豬血糕，父親睡醒特別裝乾淨假牙來吃，取下要清洗才發現「整個黑紫」，連舌頭也是。他質疑店家到底放了多少色素，「太可怕了」。

被點名的連鎖滷味店號稱五星級滷味，吃過的客人都稱讚，食物有淡淡的中藥材香氣，這次卻被投訴。對此，店家以文字回應強調，豬血糕來源都是台灣，且廠商都有附上檢驗文件，製作過程是用冰糖熬煮，沒有添加色素，對單一事件感到遺憾，會再次把豬血糕送到SGS檢驗，讓消費者安心。

▼豬血糕撒上花生粉和香菜，是許多人的最愛。（圖／資料照）

▲豬血糕,台灣小吃。（圖／ETtoday資料照）

台北市衛生局食品藥物科長陳怡婷則指出，近期在稽查過程中，沒有豬血糕違規的案例，如果消費者有發生這樣問題，可提供明確的地點、攤位和購買時間及證據，提供給1999市民專線稽查。

豬血糕為什麼會讓牙齒變色，來到另一家標榜純手工的店家，張姓老闆娘說到豬血糕的製作，有自己的獨特手法，把豬血跟再來米、糯米混一起下去蒸，「每家做法不一樣，道德上別人要怎麼做，我也不敢講，我不知道怎麼講，我只知道我自己的應該要做好就對了。」

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