用冰淇淋勺子桶「洗假牙」！她吃buffet見衝擊一幕狂嘔　網嚇爆：太扯

▲吃自助餐卻發現有人用冰淇淋水桶洗假牙。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

冰淇淋旁邊都會放個小水桶，用來擺放挖冰的勺子，想不到竟然有胎哥客人拿來洗假牙！一名女子表示，昨天公司請員工吃buffet，大家吃飽喝足後來一球冰淇淋做結尾，其中1位同事卻匆匆跑回座位說，「有個人很噁心，竟然在放冰淇淋勺子的水裡洗假牙」，所有人聽完全嚇到反胃。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當天和同事們在知名吃到飽餐廳聚餐，本來想說吃飽了來一顆哈根達斯冰淇淋當甜點，結果同事不小心目睹了衝擊一幕，冰櫃旁擺著一小桶清水，讓客人清洗冰淇淋挖勺，結果竟然有人把私人的假牙泡進水裡，在裡面沖洗食物殘渣，簡直噁心至極。

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▲幸好同事有目睹，不然大家都吃到胎哥客人的口水。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



向服務人員反應後，飯店緊急將2大桶哈根達斯回收倒掉，換上全新的冰淇淋，以免其他人吃到那位胎哥客人的口水，至於報廢的成本只能店家自行吸收。原PO看了都忍不住怒罵，「那個胎哥鬼，不要再幹這種骯髒的事了！」

網友看完紛紛表示，「太扯了」、「太噁心了吧」、「洗⋯⋯假⋯⋯牙」、「乾天啊，好想吐」、「腦子出現那個畫面！阿阿阿阿阿阿」、「我之前去有小孩用手指沾冰吃，家長只在旁邊說no no，孩子一樣繼續」、「這腦到底是有多殘⋯⋯拿去馬桶還可以一邊沖水，怎麼不放下去洗。」