重案回顧／喝錯飲料起爭執！19歲男幫友助陣　慘被「開腹25cm」亡

▲因為喝錯飲料起爭執，桃園19歲男幫友助陣卻遭西瓜刀砍死。（圖／ETtoday資料照）

記者陳韻如／綜合報導

桃園市2017年發生一起可怕殺人命案！一群男女僅因「喝錯飲料」就發生衝突，而其中一名才19歲男子遭到陳姓男子持西瓜刀猛砍腹部，傷口長達25公分，還可直接見到內臟，最後因失血過多，送醫不治。事後，陳男的兇殘行徑震驚社會，而法官審理後，也將他判刑16年定讞。

這起案件發生在2017年8月間，當時一名李姓男子與林姓男子的女友同在飲料點上班，過程中，因李男不小心喝錯了林男女友的飲料而發生爭執。林男獲悉後，氣憤找來另名李姓友人與李男相約談判，而李男也找來羅姓表哥，以及表哥的陳姓、徐姓友人助陣，雙方於是相約桃園一間超商前。豈料，眾人見面後，都還沒開口談判，便大打出手，而羅、陳、徐見到對方拿著武器，便也抓起預藏的西瓜刀衝過去。

▲超商前血跡斑斑，畫面相當駭人。（圖／ETtoday資料照）

其中林男的李姓友人在衝突過程中遭到陳男持西瓜刀猛砍胸、腹部，導致他腹部受有一條長達25公分長的刀傷，且傷口張開處最寬達8公分，深度還可直接見到肝臟、消化道，左側第12、13肋軟骨遭切斷，左肺下葉切割刀傷，左側氣血胸、肺葉塌陷，腔內血液1000毫升，胃前壁遭刀切傷，胃內容物外洩，肝臟切割砍劈型態銳器傷，刀傷由左至右切開8/10厚度，導致李男失血性休克，送醫仍宣告不治。

▲李男腹部受有25公分刀傷，深度可直接見到肝臟等，最後因失血過多送醫不治。（圖／ETtoday資料照）

一審法院審理時，勘驗現場監視器畫面，發現陳男被反擊後，持西瓜刀不斷朝被害人要害砍殺，傷口深達臟器、危害甚深，可見具有殺人故意，因此依殺人罪重判刑16年。另外，羅男與徐男則僅依傷害罪分別判刑1年、11月。

案經上訴，高等法院仍然認定陳男具殺人故意，且犯後不知悔改，最終仍維持原判，羅男、徐男則判決確定；陳男事後再提上訴，但仍遭最高院駁回。判刑16年確定。