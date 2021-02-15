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摩天輪驚見「男女激戰」透明車廂全看光！拍片爽PO網　下場曝光

▲▼ 日本樂園推出「工作摩天輪」 。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲美國南卡州一對夫妻在遊樂場摩天輪上公然發生性行為。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國南卡州萊星頓市（Lexington）夫妻檔艾瑞克（Eric Harmon）與蘿莉（Lori Harmon）來到濱海遊樂場「摩天輪默特爾海灘」（SkyWheel Myrtle Beach），在摩天輪上公然發生性關係，由於車廂透明，因此全被看光光。他們還將過程拍攝下來，發布在色情網站上，如今事件曝光，最高可能被判處各3年有期徒刑。

綜合Metro、ABC 15 News等外媒報導，此事件發生於1月12日。荷瑞郡（Horry County）警方在網路上發現影片後，以涉嫌不雅暴露為由，逮捕36歲的艾瑞克與蘿莉。他們指出，2嫌在玻璃材質的透明車廂內發生性行為，可被遊樂場內的所有遊客看見。

▲▼美國南卡州濱海遊樂場「摩天輪默特爾海灘」（SkyWheel Myrtle Beach）。（圖／翻攝Google Maps）

▲美國南卡州濱海遊樂場「摩天輪默特爾海灘」（SkyWheel Myrtle Beach）發生不雅暴露事件。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼美國一對夫妻艾瑞克（Eric Harmon）與蘿莉（Lori Harmon）涉嫌不雅暴露。（圖／翻攝荷瑞郡警長辦公室）

▲艾瑞克（左）與蘿莉（右）已有多次不雅暴露與涉入淫穢影音的前科。（圖／翻攝荷瑞郡警長辦公室）

遊樂園發言人表示，他們以提供安全、闔家大小的遊樂景點自豪，如今獲悉此案，感到極度不安，將致力與當局合作。

這對夫妻過去就有不少色情相關前科，皆曾被起訴不雅暴露、涉入淫穢影音等罪名。去（2020）年12月，2人在公共游泳池發生性行為，並將影片分享至多個色情網站，女方當時甚至在2台自動販賣機上小便，被控毀損2000元美金以下財產。

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