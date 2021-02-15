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宜蘭新增2縣定古蹟：林氏家廟追遠堂、蘇澳張公廟

▲▼宜蘭新增的縣定古蹟之一，宜蘭市私有建築物的「林氏家廟追遠堂」。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

▲▼宜蘭新增的縣定古蹟之一，宜蘭市私有建築物的「林氏家廟追遠堂」。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

繼「舊羅東郡役所」4年後，宜蘭縣兩處私有建築物再成為縣定古蹟，一處是「林氏家廟追遠堂」、一處是蘇澳鎮的「張公廟」，都是由所有權人主動提出申請，宜蘭縣文化資產保存工作無疑地又往前邁進了一大步。

宜蘭文化局表示，「林氏家廟追遠堂」隱身在台灣銀行宜蘭分行旁的巷弄中，創建於道光15年（1835），當時由福建漳州府下7縣林姓族人鳩集公金，建築祠堂於現址，是歷史悠久的一座家廟，並設有財團法人蘭陽林姓興德會進行管理。為了促成該祠堂的文化資產保存，文化局於2019年起即列席該會董監事會說明建築物的價值與指定古蹟後的權利義務，消弭廟方疑慮。

▲▼宜蘭新增的縣定古蹟之一，宜蘭市私有建築物的「林氏家廟追遠堂」。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

▲▼宜蘭新增的縣定古蹟之一，宜蘭市私有建築物的「林氏家廟追遠堂」。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

2020年7月7日董監事會通過古蹟指定的提案，隨即向文化局提出申請，文化局依法辦理現勘後審議通過指定為古蹟。「林氏家廟追遠堂」為二進二廊二護龍的傳統合院型建築，雖歷經多次整修，但大致能遵循原貌，整體配置仍完整，在縣內許多家廟多已拆除改建，更顯得稀少與珍貴。

尤其家廟從前也是地方文人聚會及公共事務舉辦的場所，在宜蘭市街中扮演重要角色。再者，除了前殿的木雕、石雕堪稱藝術佳作外，林氏家廟追遠堂還擁有相當豐富多樣的文物，如匾額、香爐、石碑與旗竿座，時間橫跨清代、日治到戰後，具有高度藝術價值。

另一新增的縣定古蹟的「蘇澳張公廟」，目前稱為晉安宮，主祀「張公聖君」，亦稱「法主公」，創建於1827年，是宜蘭縣最早的泉州移民廟宇；廟方在去年參加媽祖文化節活動後，認為這座廟宇具有高度保存價值，因此主動向縣府表達指定古蹟的意願，2020年7月廟方正式提出古蹟指定申請，12月5日審議通過指定為古蹟。

▲▼宜蘭新增的縣定古蹟之一，蘇澳鎮私有建築物的「蘇澳張公廟」。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

▲▼宜蘭新增的縣定古蹟之一，蘇澳鎮私有建築物的「蘇澳張公廟」。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

▲▼宜蘭新增的縣定古蹟之一，蘇澳鎮私有建築物的「蘇澳張公廟」。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

▲▼宜蘭新增的縣定古蹟之一，蘇澳鎮私有建築物的「蘇澳張公廟」。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

這座寺廟位在蘇澳火車站的左側巷弄中，歷經同治11年（1872）、大正14年（1925）重修，再於1975年重建成現貌，是清代至日治時期蘇澳地區最重要之宗教信仰中心。建築屬單殿式三開間，雖為戰後改建，但沿用1925年重修時之木作構件與文物，如正面格扇木雕、大木屋架、香爐等。

另方面也運用了戰後重要的建築裝飾工藝，如磨石子、馬賽克、土尪仔、交趾陶，其中1925年木雕是名匠陳銀生的作品，交趾陶則出自名師姚自來之手，在同一間廟宇內可見到不同世代工藝之傳承與創新，誠屬難得。此外，這座寺廟還保存了清代羅大春開路里程碑與蘇澳義塾碑、蘇澳神社石燈籠與蘇澳西本願寺鐘與缽等重要文物，是蘇澳地區發展的重要見證。

宜蘭文化局強調，這兩座屬於私有的寺廟與祠堂，在指定古蹟後，將協助做好保存維護，依法先辦理調查研究，再進行必要的修復，以延續這兩座建築的生命與價值。

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