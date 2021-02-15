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日本正妹返台成縣長秘書　轉行當檢察官老師...奪全國志工奉獻獎

▲桃園地檢署87歲資深志工陳淑子上月榮獲全國志工總會終身奉獻獎榮銜。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署87歲資深志工陳淑子榮獲全國志工總會「終身奉獻獎」。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

日裔台僑陳淑子從小在日本橫濱生長，18歲隨母返台照顧高齡外婆，一句中文都不懂的她，重新從補校唸起苦學中文，還考上公務人員進入改制前的桃園縣政府工作，退休後為打發無聊日子在友人推薦下進入桃園地檢署當志工，一待就是20年，現年87歲的她總是最早上班、最晚離開，看在小一輩的公務員眼中，敬業精神令人佩服，日前更榮獲全國志工總會「終身奉獻獎」表揚，對此殊榮，陳淑子靦腆說，感謝大家抬舉，會繼續奉獻一己之力。

陳淑子日文名是松井淑子，1933年在日本橫濱出生，爸爸是日本人，媽媽是台灣人，她從小在日本就學，一路念到高中，二戰後隨媽媽返台照顧阿嬤。她說，剛來台灣一句中文都不會，看不懂漢字，儘管有高中學歷，還是從國中補校開始唸起，學漢字、說中文，當時台灣才光復不久，周遭的人不是講華語，就是台語或客家話，還有從大陸撤退來台的民眾會講各省方言，語言環境複雜度令她傻眼，但還是得咬著牙慢慢地苦學。

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陳淑子之後不僅中文流利，還考上公務員，又因表現優秀、精通日文，被挑選進入縣府，還曾擔任前縣長許新枝的秘書，當時追求者眾，但她與時任警官的老公相知相戀，婚後生下5子，其中2個兒子也成了人民保母，讓她與老公都與有榮焉。

▲桃園地檢署87歲資深志工陳淑子秀出識別證，半世紀前年輕時照片。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署87歲資深志工陳淑子秀出識別證，半世紀前年輕時照片。（圖／記者沈繼昌攝）

陳淑子說，退休後原本生活平靜，但長子突然因病過世，喪子之痛讓她天天以淚洗面，在友人勸說下，她為轉換情緒、成為志工，20年前進入桃園地檢署收發室，剛開始因為不熟悉，曾萌生退意，但適應後，她只要隨手摸到公文就能精確「秤」出信件重量、迅速分類，超高效率讓正職公務員都自嘆不如。

而由於精通日文，當時她在地檢署長官建議下，在桃檢開課教授「日語與日本禮儀文化」，成為檢察官、書記官口中的「老師」，忙碌充實的生活，她不僅逐漸走喪子之痛，也因著語言的天賦，現在連台語、客家話，甚至部分的原住民語，都難不倒她。

▲桃園地檢署文書科長推薦陳淑子角逐全國志工總會終身奉獻獎榮銜而獲選，形同母女的兩人為此興奮不已。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署文書科長推薦陳淑子角逐全國志工總會終身奉獻獎榮銜而獲選，形同母女的兩人為此興奮不已。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢文書科長陳芳平指出，陳淑子堪稱最資深的志工，每天上午8時就到，下午5時過後才「下班」，也曾為協助公務加班到深夜，甚至有一回，發文至桃園郵局後，郵局堅稱未收到這份桃檢公文，陳淑子雖已下班，卻立即趕至郵局，在數千封公文郵件中挑出這份文件，驚人的記憶力與耐心，讓郵局人員對這位「志工老師」驚訝不已。

由於陳女擔任志工的敬業態度，令人感佩，陳芳平推薦她角逐全國志工總會終身奉獻獎，隨後，年近90歲的陳女在全台眾多優秀志工角逐者中勝出，奪下殊榮！陳淑子強調，這份榮譽是每位桃檢人共享的，而未來，只有還有體力，仍會為桃檢持續貢獻一己之力。

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