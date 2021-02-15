　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

緊急封山400年！調查團闖陸上「百慕達三角」失聯　死亡禁區揭密　

▲▼死亡禁區封山400年。（圖／翻攝「百度百科」）

▲死亡禁區封山400年。（圖／翻攝「百度百科」）

記者柯振中／綜合報導

四川省眉山市的屋瓦山佔地面積相當廣，是大陸境內最大的原始森林，景色十分優美，時常吸引遊客造訪。不過，當地卻有個神祕的「死亡禁區」，走進後各種導向的儀器都會失靈，失蹤與死亡事件頻傳，明朝政府還選擇封山400年，讓人不寒而慄。

綜合陸媒報導，屋瓦山佔地面積廣，景色十分優美，但裡面有個被稱為「迷魂凼」的地方，該處與百慕達三角的緯度相同，又被地質工作者稱為「陸上百慕達三角」。

迷魂凼總面積約為10公頃，但裡面地形複雜、地質異常，四川省的森林調查隊1979年曾闖入該區域，走了3天3夜卻停留在原地，最後只能用刀邊走邊砍，砍出一條生命線，才成功脫困。

▼曾有當地森林調查團闖入迷魂凼，走了3天3夜還留在原地。（圖／翻攝「百度百科」）

▲▼死亡禁區封山400年。（圖／翻攝「百度百科」）

這塊地方失蹤消息頻傳，屋瓦山生態旅遊研究所工程師鄭明全為了調查熊貓的行蹤，不慎走進迷魂凼裡，受困了2天，最終凍死在山上，因此迫使當地政府開發屋瓦山時，將迷魂凼列為旅遊禁區，以免遊客誤入。

曾有遊客不慎闖入該處，進入後出現了羅盤失靈、鐘錶停擺等現象，困在其中飽受折磨，最後根據三點成一線的原理，以及水往低處流的法則，不斷朝著同一方向前進，才成功脫困。

至於為何迷魂凼如此神秘？外界有3種說法，分別是：

磁場說：迷魂凼裡最常發生的事件，就是羅盤、GDS等導航系統失靈，地球磁場有2個磁極，但磁極的位置並非固定不變，而是不斷變動的，受到地磁異常的影響，羅盤可能會失效，但屋瓦山的磁場來源沒人說得清。

▼迷魂凼究竟為何如此凶險，外界眾說紛紜。（圖／翻攝「百度百科」）

▲▼死亡禁區封山400年。（圖／翻攝「百度百科」）

瘴氣說：由於迷魂凼有許多沼澤，可能產生甲烷，導致遊客入內後缺氧，出現頭暈、中毒等症狀。

視幻覺說：出現這種狀況時，人會感覺「周圍景色完全相同」，沒有辦法參考方向，只覺得同樣的景色不斷出現，但可能是相同的地形、植被在該區域裡不斷重覆。

雖然有許多人提出說法，但詳情為何，仍待調查。不過，迷魂凼如此凶險，依然有許多探險家想闖入，也許就是這樣的高風險，才散發出魅力，吸引人入內。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
汽車出現這「4種異音」　可能有些東西該換了
黃靖倫「1讚1元」安太座　總金額出爐崩潰：我的天啊
東森幣樂透「神人狂中109萬」　今晚快來抱走600萬
泰國陰牌竟是割女性陰部做成　龍婆YUNI製品價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國新生兒人數再創新低　原因曝光

緊急封山400年！調查團闖陸上「百慕達三角」失聯　死亡禁區揭密　

陸春節電影檔4天破200億　《復聯4》紀錄被一部片打破

網紅吊橋被塞爆！下秒突側翻...遊客尖叫掉「2公尺高」茶園

藏年終當私房錢！妻曬棉被「13萬現金」被抖出　尪回家一看要哭了

人民日報：美國應對台灣「慎重行事」

台灣會被美國「功能性晾在一邊」　陸學者分析台美局勢

大陸新增9例確診！　石家莊男染疫「打斷7天零本土病例」

小馬雲沒流量被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2=？」都答錯

寶馬集團董事長：今年計劃銷售10萬輛純電車　看好大陸十四五發展

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

中國新生兒人數再創新低　原因曝光

緊急封山400年！調查團闖陸上「百慕達三角」失聯　死亡禁區揭密　

陸春節電影檔4天破200億　《復聯4》紀錄被一部片打破

網紅吊橋被塞爆！下秒突側翻...遊客尖叫掉「2公尺高」茶園

藏年終當私房錢！妻曬棉被「13萬現金」被抖出　尪回家一看要哭了

人民日報：美國應對台灣「慎重行事」

台灣會被美國「功能性晾在一邊」　陸學者分析台美局勢

大陸新增9例確診！　石家莊男染疫「打斷7天零本土病例」

小馬雲沒流量被趕回農村！又胖又邋遢現況曝　連「2+2=？」都答錯

寶馬集團董事長：今年計劃銷售10萬輛純電車　看好大陸十四五發展

唐西奇轟44分無奈最後一擊失手　拓荒者阻斷獨行俠4連勝

愛上校園風雲人物…卻是男玩伴親哥！　3部「暢銷小說改編電影」激出少女心

投球失憶症讓柯良宗無法再蹲捕　繞一圈回饋基層

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

研究揭「染疫康復恐出現無精症」　羅一鈞：樣本不夠、無對照組

iPhone只錄自己想聽的！教授談魯迅…隔壁「男友攤牌劈腿」全都錄

無視小尺寸銷量差　蘋果將如期發表iPhone 13 mini

部桃「剩2人血清結果未明」　陳時中：最快2/19恢復營運！

部桃事件讓醫護大規模隔離！陳時中提3點「學到的教訓」檢討

「長方形錶」優雅指數完勝！卡地亞、香奈兒　六款戴出貴婦氣質

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

朋友送6隻雞狂噴屎　他強制穿上尿布

樓上住戶走動　地板竟瞬間破洞

國中畢業男劈12女　撈4千萬開藍寶堅尼

網紅吊橋突側翻　遊客尖叫掉茶園

400年原始部落大火宛如煉獄

食客揭密「3道地雷菜」：老闆也不敢吃

司機死前忍痛搥胸2分鐘　駛離救全車

武則天爽吃兄弟丼　4男寵下場卻很慘

網傳馬雲要發紅包　江西出現排隊人潮

出門玩尿急！2歲女兒嗆：上廁所自己去

車震完說「八字不合」　相親女秒傻眼

更多熱門

相關新聞

磕一個頭給一百　女童秒跪地狂磕

磕一個頭給一百　女童秒跪地狂磕

過年期間，要求晚輩向長輩「磕頭」討紅包，在中國大陸是一項常見禮俗，但操作不當，可能得不償失。2月13日大年初二，山東淄博市就發生一名小姨，向外甥女誇下海口說「磕一個頭給一百塊錢（人民幣，下同）」，女童聽完立刻跪地「加速狂磕」，眼見損失慘重，小姨當場腿軟，趴下喊停。

一年被隔離七次　陸女終回家過年

一年被隔離七次　陸女終回家過年

林毅夫：新冠疫情將使大陸經濟總量提前超越美國

林毅夫：新冠疫情將使大陸經濟總量提前超越美國

女童扔鞭炮引爆化糞池　不幸罹難

女童扔鞭炮引爆化糞池　不幸罹難

央視春晚塗黑臉演出　重演歧視爭議

央視春晚塗黑臉演出　重演歧視爭議

關鍵字：

大陸四川屋瓦山迷魂凼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

合照比OK手勢　環球影城員工開除

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

起底愛莉莎莎高學歷背景！

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面