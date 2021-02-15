緊急封山400年！調查團闖陸上「百慕達三角」失聯　死亡禁區揭密　

▲死亡禁區封山400年。（圖／翻攝「百度百科」）



記者柯振中／綜合報導

四川省眉山市的屋瓦山佔地面積相當廣，是大陸境內最大的原始森林，景色十分優美，時常吸引遊客造訪。不過，當地卻有個神祕的「死亡禁區」，走進後各種導向的儀器都會失靈，失蹤與死亡事件頻傳，明朝政府還選擇封山400年，讓人不寒而慄。

綜合陸媒報導，屋瓦山佔地面積廣，景色十分優美，但裡面有個被稱為「迷魂凼」的地方，該處與百慕達三角的緯度相同，又被地質工作者稱為「陸上百慕達三角」。

迷魂凼總面積約為10公頃，但裡面地形複雜、地質異常，四川省的森林調查隊1979年曾闖入該區域，走了3天3夜卻停留在原地，最後只能用刀邊走邊砍，砍出一條生命線，才成功脫困。

▼曾有當地森林調查團闖入迷魂凼，走了3天3夜還留在原地。（圖／翻攝「百度百科」）



這塊地方失蹤消息頻傳，屋瓦山生態旅遊研究所工程師鄭明全為了調查熊貓的行蹤，不慎走進迷魂凼裡，受困了2天，最終凍死在山上，因此迫使當地政府開發屋瓦山時，將迷魂凼列為旅遊禁區，以免遊客誤入。

曾有遊客不慎闖入該處，進入後出現了羅盤失靈、鐘錶停擺等現象，困在其中飽受折磨，最後根據三點成一線的原理，以及水往低處流的法則，不斷朝著同一方向前進，才成功脫困。

至於為何迷魂凼如此神秘？外界有3種說法，分別是：

磁場說：迷魂凼裡最常發生的事件，就是羅盤、GDS等導航系統失靈，地球磁場有2個磁極，但磁極的位置並非固定不變，而是不斷變動的，受到地磁異常的影響，羅盤可能會失效，但屋瓦山的磁場來源沒人說得清。

▼迷魂凼究竟為何如此凶險，外界眾說紛紜。（圖／翻攝「百度百科」）



瘴氣說：由於迷魂凼有許多沼澤，可能產生甲烷，導致遊客入內後缺氧，出現頭暈、中毒等症狀。

視幻覺說：出現這種狀況時，人會感覺「周圍景色完全相同」，沒有辦法參考方向，只覺得同樣的景色不斷出現，但可能是相同的地形、植被在該區域裡不斷重覆。

雖然有許多人提出說法，但詳情為何，仍待調查。不過，迷魂凼如此凶險，依然有許多探險家想闖入，也許就是這樣的高風險，才散發出魅力，吸引人入內。