「96cm指甲」破金氏紀錄！她138萬高價開賣　傲嬌甩臉買家：不二價

▲威廉姆斯花28年狂留96cm指甲。（圖／翻攝自Facebook／Yani Williams）



記者張方瑀／編譯

美國德州一名女子花了28年的時間，留著一手長達96公分的指甲，甚至突破了金氏世界紀錄。不過，她現在因為行動不便想要將指甲賣掉，更開出3.5萬英鎊（約台幣138萬元）的高價。

根據《每日星報》報導，現年54歲的威廉姆斯（Yani Williams）花了28年的時間留了一手長達96公分的指甲，結果近日因為行動實在太不方便，所以在臉書表示想要將指甲賣掉，並開出3.5萬英鎊的高價，希望能吸引收藏家。

威廉姆斯表示，她從1992年開始留指甲，為了讓指甲變得更硬，她必須替指甲塗上丙烯酸，給十個指甲都塗滿顏色需要花掉5天的時間。這段時間一直都是丈夫協助日常生活，可是2014年離婚後，她就必須自己處理生活的大小事，不僅開車有困難，扣上鈕扣也困難，最艱難的是無法給患有糖尿病的自己打針。

原本有賣家（買家??）願意以每指75英鎊（約台幣2960元）的價格購買指甲，但她卻認為價格太低，「如果達不到我想的價格，我的指甲就會一直留下去。」除了手指甲之外，威廉姆斯的腳指甲也超過38公分，她也會以每張照片30英鎊（約台幣1184元）的價錢，販售腳指甲的照片。