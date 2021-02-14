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七年級便當界林瑞陽　棄百萬年薪回陽明山夢想蓋城堡

▲▼蔡祥和和阿公在菜園挑菜。（圖／記者蔡祥和提供）

▲蔡祥和每個禮拜都會上山幫阿公整理菜園和挑自己要做便當的食材。（圖／記者蔡祥和提供）

記者黃宥寧／綜合報導

現在人講求「健康、低油低糖為訴求」，蔡祥和算是養生便當開路先鋒。2015年他是一名銀行業務更有年收破百表現，但30歲那年他突然應該要給自己一場轟烈歷程。他想到阿公山上那塊種滿菜的土地，或許「可以用阿公的菜，做出一個養生便當」。這樣的轉念讓他從1天30個便當到現在擁2家店面，他笑稱要回陽明山蓋城堡。

74年次的蔡祥和說「Without passion, you don’t have energy. Without energy, you have nothing」，他表示沒有熱情就沒有活力，沒有活力就一無所有，這也讓他動念想離開穩定年收百萬的銀行業。他覺得銀行業實在制式化，自己從大學畢業後投入房仲1年再到銀行業近6年，他笑著說有天起床，他告訴自己「30歲，似乎快到結婚生子階段了，但真的就這樣了嗎？」於是展開創業之路。

蔡祥和從小就是阿公帶大的，小時候進出陽明山平等里，看著阿公務農種田種菜，後來土地慢慢轉型成市民農園，提供都會民眾躬耕田野的機會，蔡祥和便思考，有什麼方法可以減少農產被剝削，愛吃的他於是靈機一動，那就是「賣便當」。

▼孝順的蔡祥和看到阿公因長年握鋤頭而變形，於是他logo發想就是「阿公手破土而出」模樣。（圖／蔡祥和提供）

▲▼ 便當。（圖／蔡祥和提供）

人稱便當界林瑞陽的他可不是浪得虛名，過去他曾因應酬太多一路胖到將近破百，也因為這樣的經歷，讓他對於便當發想可是帶來大大幫助。他從自己減肥過程再看到外食族，他發現當時(2016年)養生便當相當少，上班族想吃便當只能選擇油膩便當。於是他將「觀察外食族飲食習慣」及「山上阿公的菜」兩者完美結合開發出蔬菜比例高的健康餐盒。並打造出「台式溫沙拉」為主的養生餐盒，食材五顏六色但都是原型食物，料理方式採用烘烤、川燙、少油少鹽。

不過創業哪有那麼容易，草創時期他每天起早貪黑上陽明山採菜到市場看當日的食材，不管風吹雨打仍親力親為一路忙到11點開始販賣，但卻嚴重踢到鐵板，讓他一度受到極大打擊。那時候的他心想一天就賣30個便當就好，但誰知道開幕不到一個月就遇到狂風暴雨當天只賣出3個便當收入不到400元，那時候的他沒放棄反而越挫越勇。

▼創業初期，蔡祥和準備30個便當，當天卻只賣出3個。（圖／蔡祥和提供）

▲親力親為賣便當。（圖／蔡祥和提供）

秉持養生、CP值高的口號，他的便當品牌慢慢在中山區開始有了名氣，業績蒸蒸日上。員工從3人增加到10多人，便當從30個賣到200個，隨著生意變好，有買不到的客人問，「老闆！可不可以賣多一點？我都買不到」但蔡祥和表示他就是想要以手作為主，不想因為生意好就打壞初衷，他也坦言200個便當就是現在極限，不能再多了。

蔡祥和收起開朗心情突然嚴肅對記者說，現在風氣似乎都鼓勵創業，但他以過來人身分想奉勸年輕人不要輕易創業，因為一旦創業就算跪著也都要走完這條路。當記者問，那你最後目標是什麼？他竟俏皮說「目標就是希望可以一直賣好吃的便當給更多人吃，然後他要回陽明山蓋城堡。」

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