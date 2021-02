七年級便當界林瑞陽　棄百萬年薪回陽明山夢想蓋城堡

▲蔡祥和每個禮拜都會上山幫阿公整理菜園和挑自己要做便當的食材。(圖/記者蔡祥和提供)

記者黃宥寧/綜合報導

現在人講求「健康、低油低糖為訴求」,蔡祥和算是養生便當開路先鋒。2015年他是一名銀行業務更有年收破百表現,但30歲那年他突然應該要給自己一場轟烈歷程。他想到阿公山上那塊種滿菜的土地,或許「可以用阿公的菜,做出一個養生便當」。這樣的轉念讓他從1天30個便當到現在擁2家店面,他笑稱要回陽明山蓋城堡。

74年次的蔡祥和說「Without passion, you don’t have energy. Without energy, you have nothing」,他表示沒有熱情就沒有活力,沒有活力就一無所有,這也讓他動念想離開穩定年收百萬的銀行業。他覺得銀行業實在制式化,自己從大學畢業後投入房仲1年再到銀行業近6年,他笑著說有天起床,他告訴自己「30歲,似乎快到結婚生子階段了,但真的就這樣了嗎?」於是展開創業之路。

蔡祥和從小就是阿公帶大的,小時候進出陽明山平等里,看著阿公務農種田種菜,後來土地慢慢轉型成市民農園,提供都會民眾躬耕田野的機會,蔡祥和便思考,有什麼方法可以減少農產被剝削,愛吃的他於是靈機一動,那就是「賣便當」。

▼孝順的蔡祥和看到阿公因長年握鋤頭而變形,於是他logo發想就是「阿公手破土而出」模樣。(圖/蔡祥和提供)

人稱便當界林瑞陽的他可不是浪得虛名,過去他曾因應酬太多一路胖到將近破百,也因為這樣的經歷,讓他對於便當發想可是帶來大大幫助。他從自己減肥過程再看到外食族,他發現當時(2016年)養生便當相當少,上班族想吃便當只能選擇油膩便當。於是他將「觀察外食族飲食習慣」及「山上阿公的菜」兩者完美結合開發出蔬菜比例高的健康餐盒。並打造出「台式溫沙拉」為主的養生餐盒,食材五顏六色但都是原型食物,料理方式採用烘烤、川燙、少油少鹽。

不過創業哪有那麼容易,草創時期他每天起早貪黑上陽明山採菜到市場看當日的食材,不管風吹雨打仍親力親為一路忙到11點開始販賣,但卻嚴重踢到鐵板,讓他一度受到極大打擊。那時候的他心想一天就賣30個便當就好,但誰知道開幕不到一個月就遇到狂風暴雨當天只賣出3個便當收入不到400元,那時候的他沒放棄反而越挫越勇。

▼創業初期,蔡祥和準備30個便當,當天卻只賣出3個。(圖/蔡祥和提供)

秉持養生、CP值高的口號,他的便當品牌慢慢在中山區開始有了名氣,業績蒸蒸日上。員工從3人增加到10多人,便當從30個賣到200個,隨著生意變好,有買不到的客人問,「老闆!可不可以賣多一點?我都買不到」但蔡祥和表示他就是想要以手作為主,不想因為生意好就打壞初衷,他也坦言200個便當就是現在極限,不能再多了。

蔡祥和收起開朗心情突然嚴肅對記者說,現在風氣似乎都鼓勵創業,但他以過來人身分想奉勸年輕人不要輕易創業,因為一旦創業就算跪著也都要走完這條路。當記者問,那你最後目標是什麼?他竟俏皮說「目標就是希望可以一直賣好吃的便當給更多人吃,然後他要回陽明山蓋城堡。」

