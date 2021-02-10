少女負氣離家　意外收到爸爸的死訊…她不再鬼混創業扛家計！

記者黃彥傑／台北報導

從小功課就不錯的裴家榆，上了國中誤打誤撞認識學校大姐頭，行為開始偏差，也讓家人非常頭痛，一次與家人爭執中離家出走。在外漂泊10年，當過加油站員工、賣3C產品。然而，父親過世對他來說是一個嚴重打擊，讓她決定回家扛起這個重擔。在朋友支持下從飲料送貨開始，漸漸累積了人脈拓展事業，存了創業基金。買下食品調理工廠有了自己事業。現在，她的責任是要讓家人過好生活，彌補自己那段荒唐歲月。

▲裴家榆創業扛下一家重擔。（圖／記者黃彥傑攝）

家榆小學功課都拿100分，品學兼優的她從不讓老師操心。直到升上國中，有一天走在教室外，不小心撞了學校大姐頭肩膀，學姊直接叫她到教室，一進門，她發現至少有上百位學姊兇狠狠瞪著她，學姊第一句話問她：「妳是跟哪個人的？妳哥哥姊姊是誰？」家榆說：「沒有呀！我什麼人都沒有跟，就我一個人！」學姊驚訝的說：「這樣妳也敢來我教室，不怕被我們打死！好，妳很有種，有膽試！」

從此，學姊就把她納入麾下，她的行為開始偏差，老師也曾把她叫來面前懇談：「其實妳本性不壞，成績不錯，為什麼要學壞？」叛逆期的她怎聽得下去，依然我行我素，有時變本加厲，跟學妹要錢恐嚇，學校在沒辦法之下，通知了家長。回到家，雙方爭執爆發開來，一氣之下離家出走，這一走就是12年。

在離家那段時間，她的生活過得並不好，有時肚子餓了，晚上偷溜回家，媽媽看到她在開冰箱知道肚子餓，下次會在桌上擺上食物，讓她回來時有東西吃。家榆說：「自己做盡壞事，傷家人的心，他們還是不願意放棄我…..」回憶這段時，她眼眶泛紅流淚。

▲裴家榆想起自己做盡壞事，傷家人的心，他們還是不願意放棄，不禁眼眶泛紅。（圖／記者黃彥傑攝）

家榆父親因心臟問題住進醫院，她也不當一回事以為是一般生病，當醫生宣布急救無效時，人還在外面的她接到母親電話，火速趕到醫院，父親最後一面都沒見到，當場下跪痛哭！因為父親總是私底下默默幫助她，父親的離開對她是一個嚴重打擊，那時她就跟自己說：「這個家現在由我扛了！」

▲創業初期自己必須親力親為，食材新鮮度都要掌握好。（圖／記者黃彥傑攝）

回到家裡，一切重新來過，朋友開了一間小公司，找她當送貨員，做了一陣子，有生意頭腦的她，各大通路商都熟識，何不自己來做，便貸款將一間肉品加工廠買了下來。當時整間工廠都是四、五十歲老員工，根本帶不動他們，人就這樣慢慢流失，一個月30天，她睡在工廠20天，幾乎以廠為家，有時送貨送到趴在駕駛座上睡著，這一睡就4個小時，但也就這樣拼命的精神，讓她便當連鎖事業就慢慢步入軌道。

▲拼命的精神，讓便當連鎖事業就慢慢步入軌道。（圖／記者黃彥傑攝）

家榆在事業有了基礎，也讓專業的人來管理公司，跟家人在一起的時間就越來越多，會安排出國舉辦家庭聚會，讓家人關係也越來越緊密，她說：「這算是償還過去那段不懂事歲月！」現在的她想起以前，不管自己再怎麼荒唐、再怎麼叛逆、做出多少讓人頭痛的事、有多少人說你不好，但她始終願意相信，父母親都認為自己孩子不是那麼糟糕的人，願意等待妳變成一個不一樣的人，有一天會讓他們感到驕傲！

▲把準備好的便當打包好，送餐到各地販賣。（圖／記者黃彥傑攝）

▲為了事業，風吹日曬都得忍受。（圖／記者黃彥傑攝）

▲裴家榆跟家人在一起的時間就越來越多，關係也越來越緊密。（圖／記者黃彥傑攝）