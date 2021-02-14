屋外狂風「樹枝斷裂」直插進臥室床！　她差點被「貫穿」

▲屋外「斷樹」直接插進雙人床。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／編譯

美國華盛頓州一名婦人日前在家中臥室睡覺時，因為屋外狂風不止，路邊的樹木竟直接應聲斷裂，壓毀她家的屋頂，更可怕的是，粗大的樹枝筆直地插進雙人床內，讓這婦人當場被壓住。這幕也不禁讓人想起電影《絕命終結站》的驚悚情節，所幸婦人緊急送醫後撿回一條命。

▲婦人再差幾公分就可能喪命。（圖／翻攝自推特）



根據《太陽報》報導，華盛頓州一名婦人1月13日凌晨和丈夫在房間內熟睡時，屋外突然颳起狂風，而路邊一棵大樹竟不敵強風，其中一段樹枝應聲斷裂，直接倒向婦人的家；更恐怖的是，粗大的樹枝竟直接穿破天花板，筆直地插進雙人床裡，婦人也被死死地壓住。

消防人員趕抵後，立刻動用機具將婦人從樹底下拉出，所幸只有手臂因擠壓受傷，緊急送醫後並無生命危險。當地消防隊長謝佛（Brian Schaeffer）表示，這一大段樹枝差幾公分就會貫穿婦人的身體，「她運氣真的是非常好。」

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