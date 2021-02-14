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愛子眼鏡掉計程車　三重警調監視器「40分鐘神比對」尋回

▲▼慈福派出所員警透過監視器比對出計程車，替李男找回兒子眼鏡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲慈福派出所員警透過監視器比對出計程車，替李男找回兒子眼鏡。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市三重一名李姓男子日前接獲民眾到派出所報案，指稱兒子從台北市搭乘計程車回到三重的時候，不小心遺落一副眼鏡在車上，希望警方能夠幫忙尋回。在值班員警共同調閱監視器並積極連絡之下，短短40分鐘就連絡上計程車司機，運將主動將眼鏡送至派出所，讓李男直呼「很感動」，稱讚運將及警方的熱心幫忙。

三重警分局慈福派出所值班警員李群英及備勤警員鄭又銘，日前接獲李男（49歲）來所請求協助協尋兒子遺失眼鏡，並表示其兒子於晚上自台北市搭乘計程車返回三重區五華街35巷口時，下車後發現眼鏡遺落計程車上，李男告知該副眼鏡價值約新臺幣4000元，若要重新驗光配鏡，恐開銷是一大壓力，希望警方協助尋回。

警方隨即調閱五華街35巷口監視器，但畫面中夜色昏暗、細雨霏霏，僅能確定計程車車型及下車時間。於是員警持續擴大調閱該計程車來、返程沿線逐一監視器畫面，並反覆嘗試可能車號組合，終於在短短約40分鐘便聯絡上計程司機，並確認眼鏡有在車上無誤。

司機在電話中表示，他在台北市內湖區載客，等有空會主動送回。該熱心計程車司機約1小時左右即將眼鏡主動送到派出所。李男見到警方找回眼鏡，表示原本以為找回的希望渺茫，沒想到員警能在短短的2個小時內就將兒子遺失的眼鏡找到，一再感謝警察和司機的熱心幫忙。

三重警分局呼籲，民眾搭乘大眾交通工具或計程車時，下車前務必檢查隨身物品及行李，且記下搭乘之交通工具的車號，多一分心力、少一分煩惱。

▲▼慈福派出所員警透過監視器比對出計程車，替李男找回兒子眼鏡。（圖／記者陳豐德翻攝）

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