尪婚前承諾第一胎跟妻姓！生下男嬰秒後悔　她氣炸直接離婚

▲尪反悔第一胎跟妻姓，老婆立馬離婚。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者鄭思楠／綜合報導

為孩子命名是很多父母的開心事，但大陸一對夫妻卻因此離婚！浙江省台州市三門縣一對夫妻原本奉子成婚，懷孕時雙方協議第一胎跟母姓，二胎再跟父姓。不過，男嬰出生後，男方父母卻表示不滿，要求第二胎才跟母姓。最終雙方爭持不下，協議離婚。

綜合陸媒報導，陳男與林女交往3年，於2020年6月結婚，登記時女方已經懷孕。林女是家中獨女，交往時明確表示，父母希望他們的第一個孩子可以跟母姓。當時男方因為覺得可以生兩胎，就同意老婆要求。

結婚約3個月後，孩子正式出生，但伴隨的並非是快樂，而是姓氏的爭執。沒想到，在取名字時，男方突然反悔說，他並非上門女婿，第一胎就跟女方姓會成為笑話，所以希望第二胎才跟女方姓。

這時，林女立即氣炸，帶著孩子回娘家，並說，「只要孩子跟我們家姓，其他事都好說，不然我父母要我離婚了」。

之後，事件進一步發展，林女帶著孩子在戶籍上登記姓林，令雙方火藥味更加濃。10月，她向法院提告要求離婚，法官曾經介入調解但無果。

根據大陸法律，子女可以跟父或母姓，只需夫妻協定即可。事情發展到現在，夫妻還是無法談妥，最終協議離婚，撫養權歸男方。陳男希望為孩子改名姓陳，但由於程序需要父母同意，而林女仍然不准，目前雙方仍然在僵持中。

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