　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

尪婚前承諾第一胎跟妻姓！生下男嬰秒後悔　她氣炸直接離婚

▲▼新生兒，嬰兒，懷孕，生產，待產，孕婦。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲尪反悔第一胎跟妻姓，老婆立馬離婚。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者鄭思楠／綜合報導

為孩子命名是很多父母的開心事，但大陸一對夫妻卻因此離婚！浙江省台州市三門縣一對夫妻原本奉子成婚，懷孕時雙方協議第一胎跟母姓，二胎再跟父姓。不過，男嬰出生後，男方父母卻表示不滿，要求第二胎才跟母姓。最終雙方爭持不下，協議離婚。

綜合陸媒報導，陳男與林女交往3年，於2020年6月結婚，登記時女方已經懷孕。林女是家中獨女，交往時明確表示，父母希望他們的第一個孩子可以跟母姓。當時男方因為覺得可以生兩胎，就同意老婆要求。

結婚約3個月後，孩子正式出生，但伴隨的並非是快樂，而是姓氏的爭執。沒想到，在取名字時，男方突然反悔說，他並非上門女婿，第一胎就跟女方姓會成為笑話，所以希望第二胎才跟女方姓。

這時，林女立即氣炸，帶著孩子回娘家，並說，「只要孩子跟我們家姓，其他事都好說，不然我父母要我離婚了」。

之後，事件進一步發展，林女帶著孩子在戶籍上登記姓林，令雙方火藥味更加濃。10月，她向法院提告要求離婚，法官曾經介入調解但無果。

根據大陸法律，子女可以跟父或母姓，只需夫妻協定即可。事情發展到現在，夫妻還是無法談妥，最終協議離婚，撫養權歸男方。陳男希望為孩子改名姓陳，但由於程序需要父母同意，而林女仍然不准，目前雙方仍然在僵持中。

►戴口罩也要記得保養

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
愛莉莎莎深夜道歉了！　開放留言：會吸收所有人建議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

尪婚前承諾第一胎跟妻姓！生下男嬰秒後悔　她氣炸直接離婚

8歲童想當太監「閹掉求進宮」！切下去痛昏3天　醒來清朝滅亡了…

妻子跳河他呆站10分鐘　轉身約朋友吃消夜...遭判故意殺人關3年

陸預估新能源汽車銷量今年成長40%　銷量有望突破180萬輛

樓下鄰居貼紙條「請關掉WiFi」：孕婦會怕　小孩神回一句萬人朝聖

一桌「香菜年夜飯」如盆栽　網友笑噴開始「香菜料理」接力

頻繁隔離被封「七次娟」　陸女終於回家過年

10歲弟還是「奈米GG」！脫褲醫驚呆…蛋蛋也只有綠豆大

林毅夫：新冠疫情將使大陸經濟總量提前超越美國

街上「炸出排泄物」！女童扔鞭炮引爆化糞池　已不幸罹難

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

尪婚前承諾第一胎跟妻姓！生下男嬰秒後悔　她氣炸直接離婚

8歲童想當太監「閹掉求進宮」！切下去痛昏3天　醒來清朝滅亡了…

妻子跳河他呆站10分鐘　轉身約朋友吃消夜...遭判故意殺人關3年

陸預估新能源汽車銷量今年成長40%　銷量有望突破180萬輛

樓下鄰居貼紙條「請關掉WiFi」：孕婦會怕　小孩神回一句萬人朝聖

一桌「香菜年夜飯」如盆栽　網友笑噴開始「香菜料理」接力

頻繁隔離被封「七次娟」　陸女終於回家過年

10歲弟還是「奈米GG」！脫褲醫驚呆…蛋蛋也只有綠豆大

林毅夫：新冠疫情將使大陸經濟總量提前超越美國

街上「炸出排泄物」！女童扔鞭炮引爆化糞池　已不幸罹難

新家入厝懶人包！「6大必備+7步驟」　輕鬆鎮氣場、守財位

尪婚前承諾第一胎跟妻姓！生下男嬰秒後悔　她氣炸直接離婚

初三20處地雷必塞路段曝　國5宜蘭北上中午12點起連塞15小時

回收期望值只6～7成「還敢買2千元刮刮樂嗎？」　網曝關鍵心態

2021年最期待台灣體育團隊　味全龍重新亮相

出社會3年半！36K男曝開銷「存款20萬會太少？」　網吐真心話

防寒流偷襲！急凍轉雨時間曝恐10℃↓　強冷空氣也快開工

低利率環境如何把紅包錢放大？　法人教你挑選「金雞母」三大招

BV項鍊激似電話線竟要6萬元？束線帶綁手上也變潮流小物

談好「花8千壞壞」...他摩鐵一看到小姐秒掉頭！結局反轉

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

大陸熱門新聞

鄰逼關WiFi　小孩一句神回萬人朝聖

10歲弟是奈米GG　醫看診驚呆

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

4歲孫女求別闖紅燈　下秒目睹爺爺慘死

妻子跳河他不救　遭判故意殺人關3年

朋友送6隻雞狂噴屎　他強制穿上尿布

武則天爽吃兄弟丼　4男寵下場卻很慘

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

山東一家6口除夕被滅門！4歲幼童也遇害

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

一桌「香菜年夜飯」如盆栽 網友笑噴開始「香菜料理」接力

朱元璋陵墓「600年無人敢盜」！專家4原因解密

更多熱門

相關新聞

怨偶互毆離婚　法庭上和解無罪

怨偶互毆離婚　法庭上和解無罪

洪姓男子與施姓女子於2020年5月間離婚，但先前曾互相聲請保護令，2人於2月間互毆、互告傷害，卻一起被檢方以違反保護令起訴，夫妻平時吵得兇，在庭上卻相當團結，齊稱保護令是4月才下來，2月互毆並無違反保護令，事後也一起撤回傷害告訴，北院日前判夫妻倆違反保護令部分無罪，傷害罪公訴不受理。

給3萬元紅包被媽嫌少　他除夕夜甩門走人

給3萬元紅包被媽嫌少　他除夕夜甩門走人

夫打LOL不上班！她想放生...1原因猶豫了

夫打LOL不上班！她想放生...1原因猶豫了

毒父母下跪討錢　孝子心軟裝病騙錢

毒父母下跪討錢　孝子心軟裝病騙錢

開水貓就去洗頭　網笑：取錯名字

開水貓就去洗頭　網笑：取錯名字

關鍵字：

父母名字夫妻離婚

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

即／日本外海發生地震　福島震度6強

雲林小黑被輾死！好友小白「目睹守原地」不肯走

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」

愛莉莎莎被醫療人員出征！反擊蒼藍鴿影片「標題悄悄改了」

大樂透得主一晚中84注　關鍵一招多抱走百萬

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

薔薔「生理期第1天」看清男友！

狂男盜墓挖人骨　煮湯滿足猛啃

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

從小帥到大的「倫敦F4」

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面