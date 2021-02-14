今年想脫魯就在西方放粉紅色小物！　黃色、銀色秒讓財運UP

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年想要改善財運，房間布置可是一大重點！日本命理專家飯田道子表示，2021年是充滿創意、速度以及挑戰的一年，除了靠幸運色「綠松色」來布置房間之外，也可以加入水的元素，例如結合環境音樂，聽聽海洋、河流或是雨滴的聲音，也能讓人精神煥發並帶來好運。

▲2021年想增加戀愛運的朋友，可以放一些粉紅色的物品裝飾。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

飯田道子發表在日本網站《All About》的文章中提到，2021年的幸運數字是5，幸運色是松綠色，雖然是與「海外」關係緊密的一年，但民眾受限於疫情無法出國，這時不妨在家中放一些照片或明信片，除了可以感受到異國氣氛，也能招來好運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飯田道子認為，2021年想要改運的朋友可以嘗試用松綠色來布置房間，如果特別想要改善金錢和人際關係，可以在家中「西」的方位放一些黃色或銀色的東西，假如想要增加戀愛運，也可以在西方擺放粉紅色的物品，說不定就能遇到對的人喔！

另外，飯田道子也提醒，今年想要增強運勢可以搭配水的元素，例如結合環境音樂，聽聽海洋、河流或是雨滴的聲音，同時也要注意維持廁所、浴室、廚房這些地方的整潔，如果覺得要改造整個房間很麻煩，也可以只著重保持「有水」區域的整潔，進而改善運氣。

▼受到疫情影響，2021年恐怕還是無法出國旅遊，大家可以在家中擺放風景照放鬆心情，說不定還能招來好運。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）