　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年想脫魯就在西方放粉紅色小物！　黃色、銀色秒讓財運UP

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年想要改善財運，房間布置可是一大重點！日本命理專家飯田道子表示，2021年是充滿創意、速度以及挑戰的一年，除了靠幸運色「綠松色」來布置房間之外，也可以加入水的元素，例如結合環境音樂，聽聽海洋、河流或是雨滴的聲音，也能讓人精神煥發並帶來好運。

▲居家,房間,凌亂,衣櫥,收納,整理。（圖／unsplash）

▲2021年想增加戀愛運的朋友，可以放一些粉紅色的物品裝飾。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

飯田道子發表在日本網站《All About》的文章中提到，2021年的幸運數字是5，幸運色是松綠色，雖然是與「海外」關係緊密的一年，但民眾受限於疫情無法出國，這時不妨在家中放一些照片或明信片，除了可以感受到異國氣氛，也能招來好運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飯田道子認為，2021年想要改運的朋友可以嘗試用松綠色來布置房間，如果特別想要改善金錢和人際關係，可以在家中「西」的方位放一些黃色或銀色的東西，假如想要增加戀愛運，也可以在西方擺放粉紅色的物品，說不定就能遇到對的人喔！

另外，飯田道子也提醒，今年想要增強運勢可以搭配水的元素，例如結合環境音樂，聽聽海洋、河流或是雨滴的聲音，同時也要注意維持廁所、浴室、廚房這些地方的整潔，如果覺得要改造整個房間很麻煩，也可以只著重保持「有水」區域的整潔，進而改善運氣。

▼受到疫情影響，2021年恐怕還是無法出國旅遊，大家可以在家中擺放風景照放鬆心情，說不定還能招來好運。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

澎湖,旅遊,觀光,旅行（圖／取自免費圖庫Pixabay）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
愛莉莎莎認錯！宣布下架「喝油排膽結石法」2影片發聲了
快訊／大甲鎮瀾宮國運籤出爐！「小吉」家門自有保平安
林口夜市「竹籤剔牙」擦擦…串上食材烤來賣　網傻：這家生意超好
一張圖看開工前後天氣　北台灣轉濕冷時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節吃「含酒精料理」小心酒駕　醫曝：不論量多量少都可能隔夜醉

西螺福興宮國「一支定籤」中平！「珠玉深藏還未變」廟方解籤了

11°C開工爆凍返冬！「一夜降10°C」恐有冷氣團　彭啟明：突然冷

今年想脫魯就在西方放粉紅色小物！　黃色、銀色秒讓財運UP

「家門自有保平安」！　大甲鎮瀾宮國運籤「小吉」

國道北上車潮塞炸！深夜驚見紫爆、紅爆　網崩潰：嘉義到桃園6小時

女性情慾畫師操刀！床遊牌卡藏暗示　她大方：性是大自然的一部分

深水惡地泥火山！高雄燕巢區觀光資源豐　「大學之鄉」4校搶進

高雄1999月接7萬通電話...問題一籮筐！家長：幫忙做寒假作業

台北永康名店再-1！「度小月擔仔麵」2/17開工日結束營業

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

車禍輾斷腿！米克斯忍痛連開3刀　躺半年靠自己力量「努力站起來」

祖先顯靈？佛桌供茶「消失超快」　埋伏多日抓萌貓兇手：原來是你！

春節吃「含酒精料理」小心酒駕　醫曝：不論量多量少都可能隔夜醉

西螺福興宮國「一支定籤」中平！「珠玉深藏還未變」廟方解籤了

11°C開工爆凍返冬！「一夜降10°C」恐有冷氣團　彭啟明：突然冷

今年想脫魯就在西方放粉紅色小物！　黃色、銀色秒讓財運UP

「家門自有保平安」！　大甲鎮瀾宮國運籤「小吉」

國道北上車潮塞炸！深夜驚見紫爆、紅爆　網崩潰：嘉義到桃園6小時

女性情慾畫師操刀！床遊牌卡藏暗示　她大方：性是大自然的一部分

深水惡地泥火山！高雄燕巢區觀光資源豐　「大學之鄉」4校搶進

高雄1999月接7萬通電話...問題一籮筐！家長：幫忙做寒假作業

台北永康名店再-1！「度小月擔仔麵」2/17開工日結束營業

伊波拉病毒擴散！幾內亞證實爆發新一波疫情　至少8人染疫亡

「為何比平常容易累？」168間歇性斷食超夯　醫幫破解6大迷思

「透天全貼滿磁磚」長輩堅持：省去刷油漆！網驚曝3巨雷：會後悔死

輾狗男靈堂含淚下跪！拿香狂拜道歉「我才是畜生」…小黑闔眼了

一天丟200顆？富邦先發5人卡位　牛棚由學長組堅強後盾

春節吃「含酒精料理」小心酒駕　醫曝：不論量多量少都可能隔夜醉

父親出門玩尿急！2歲女兒不肯一起進男廁：上廁所不會自己去

「身體往摩托車靠上去」輕鬆移動車身秘訣　大型重機也不怕

日本F-3新隱形戰機斥資400億　融合F-35、F-22科技

加拿大網球甜心巔峰世界排第5　穠纖合度身材受粉絲愛戴

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

11°C開工爆凍返冬！恐有冷氣團

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

鎮瀾宮國運籤出爐　家門自有保平安

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

西螺福興宮國「國運一支定籤」！廟方回應了

大年初四迎財神　民俗專家示警：這些供品會爆雷

要到台北工作　退伍男抽到「太子廟籤王」車禍昏迷

一張圖看開工前後天氣！北台灣轉濕冷

伯朗大道「初三驚現爆紅景點」

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

高雄1999月接7萬通電話　家長：幫做寒假作業

更多熱門

相關新聞

今年大樂透、刮刮樂買氣旺　估初四迎財神再衝一波！

今年大樂透、刮刮樂買氣旺　估初四迎財神再衝一波！

彩券行老闆娘表示，今年「2000萬超級紅包」刮刮樂很熱門！刮刮樂的買氣比近五年來都多出了一倍，許多民眾都整本買，尤其是2000元的刮刮樂最受歡迎。大樂透自小年夜以來連續開出頭獎，因為台彩有加碼，民眾樂得買來一試手氣。除了這兩項最熱門的，明天是威力彩開獎，又逢俗稱「初四迎財神」，預估買氣可以再往上衝一波！

大樂透「小年夜來連4天開頭獎」　還有185組百萬紅包待送出！

大樂透「小年夜來連4天開頭獎」　還有185組百萬紅包待送出！

宜蘭彩券行除夕連刮出2張百萬獎　老闆：財神來了！

宜蘭彩券行除夕連刮出2張百萬獎　老闆：財神來了！

屏東年輕夫妻刮中200萬+BMW　「包剩下4張」才說生孩子就刮中　

屏東年輕夫妻刮中200萬+BMW　「包剩下4張」才說生孩子就刮中　

新竹市投注站好運連莊　外籍移工、大學生各刮中百萬大獎

新竹市投注站好運連莊　外籍移工、大學生各刮中百萬大獎

關鍵字：

飯田道子2021開運

讀者迴響

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

11°C開工爆凍返冬！恐有冷氣團

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

起底愛莉莎莎高學歷背景！

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

快訊／鬼滅之刃第二季確定！「遊郭篇」預告曝光

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

更多

最夯影音

更多
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面