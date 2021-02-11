減少空污、髒亂！北市推「應景鞭炮音樂」　兼顧環保除舊歲





▲北市環保局推出「環保無煙爆竹」音樂提供市民朋友使用。（圖／翻攝自環保局網頁）

記者袁茵／台北報導

農曆春節將近，春節燃放鞭炮象徵熱鬧與除舊布新，但除施放不當易釀成火災外，放鞭炮更常被民眾抱怨妨礙安寧、造成空氣污染及製造髒亂，反而影響過年氣氛，台北市環保局特別製作熱鬧應景的鞭炮音樂，提供市民朋友使用，民眾可至該局網站影音專區下載，在兼顧環保的同時，又可以熱鬧迎新春。

台北市環保局表示，爆竹一聲除舊歲，每逢過年時節，此起彼落的爆竹聲為現代化的社會增添了濃濃的年味，然而台北市屬人口稠密、建物緊鄰的都會型城市，燃放爆竹不但會產生噪音擾鄰，隨風飄揚的炮屑也會造成環境髒亂，而且燃放鞭炮也會產生細懸浮微粒及硫氧化物等空氣污染物，影響空氣品質。

北市環保局指出，時代在進步，環保要兼顧，為了維護環境與健康，許多傳統習俗也需要與時俱進。為鼓勵民眾於過年期間不要燃放鞭炮，環保局特別製作環保無煙爆竹音樂，放置該局網站中的影音專區供民眾下載（環保局局網首頁/主題專區/影音專區/環保無煙爆竹），以應景的爆竹音樂所營造的熱鬧氛圍，取代傳統燃放鞭炮所帶來的環境污染，既環保又能兼顧習俗。

另年節期間民眾總免不了要到廟宇去拜拜，祈求新的一年能夠健康又順利，北市環保局提到，為保障民眾的健康，台北市包含龍山寺、行天宮等已有44家廟宇停止供香，鼓勵信眾心裡虔誠，雙手合十膜拜就好，多做好事，比有形的香火更重要。讓我們在歡度年節，祈求來年平安之餘，也為自己的健康及後代子孫的環境品質貢獻一己之力。