傳年底請辭投入2022台北市長選戰　黃珊珊：想太多也沒用





▲黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

距離2022年台北市長選舉還有一段時間，不過已有不少政治人物被點名為熱門人選，其中台北市副市長黃珊珊更是被視為「柯文哲接班人」，13日還被爆出最快於2021年底請辭、投入選戰。對此，黃珊珊僅低調回應，這些都是外界在幫他們「找工作」，「不要想太多」，先把每一天做好。

受新冠肺炎疫情影響，柯文哲今年拜廟行程皆取消，不過黃珊珊12日、13日仍到台北市各廟拜拜，積極勤走地方。針對自己許下什麼願望？黃珊珊13日在台北天后宮受訪時回應，希望疫情能趕快過去，保佑大家平安健康、正常生活，自己以前當台北市議員時，初一初二也都在各個宮廟裡，她覺得過年就是要出來走走，到處看看，也給朋友看看。

由於過去不斷有傳聞，黃珊珊有意請辭副市長職位，並且投入2022年地方選舉；13日更是被爆出，時間點就位在今年年底、明年年初。對此，黃珊珊表示，這些都是外界在幫他們找工作，「不要想太多，把每一天做好，就像市長柯文哲說的『做好功課』。」

至於台北市副發言人黃瀞瑩、林珍羽和前民眾黨發言人陳宥丞也被點名要選台北市議員，黃珊珊說，這都是媒體的猜測，重點還是做好每一天，每一天沒做好的話，想太多也沒用，「現在沒做好，更不會有以後。」

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