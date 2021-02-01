台北動漫節照辦上限6千人！　黃珊珊：台北市還是很安全不用慌亂

▲台北市副市長黃珊珊1日前往市警局主持分局長、保安大隊長就職佈達典禮。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳羿妏／台北報導

台北市副市長黃珊珊今（1日）出席台北市警察局卸、新任分局長、大隊長交接典禮，會後被問到近日居家隔離人數增加、2021台北國際動漫節將登場，她表示，目前有和市長柯文哲討論，未來是否強制民眾離家隔離，避免發生一家人染疫情形，並強調自我防護措施做好，「台北市還是很安全，不用慌亂」。

黃珊珊表示，今上午她已和市長柯文哲討論，近期居家隔離爆量問題，若真在北市發生類似情形，會將北市檢疫所進行功能調整，她看到別縣市的經驗也會去反思北市有什麼需要調整，此外未來會考慮居家隔離是否強制要求民眾離家，避免發生「一家人都染疫」的情況。

黃珊珊提到，確診者足跡去年至今都有對外公布，民眾出門只要做好相關防護，以及自我健康管理，應該不用那麼擔心；至於中央尚未公布，近期第二起院內感染醫院的名稱，僅以「平鎮某醫院」作為代名詞，她表示，不清楚中央公布原則為何，有些資訊公開是讓民眾不要擔心，可能對曾去過醫院的當事人比較好，但也許是擔心引發恐慌，民眾自己做好防護，就無須緊張。

至於接下來2021台北國際動漫節將登場，會有6000人流量管制，黃珊珊則說，台北市皆採取實名制、人流管制、總量管制的方式，且她也前往活動會場「南港展覽館」確認動線，目前為止中央並無要求停辦大型活動，因此台北市不用特別慌亂，做好個人保護，保持社交距離，台北還是很安全的，不用慌亂。

針對民進黨立委何志偉日前提到年貨大街停辦，但室內商場風險卻無任何規範「中央地方要各打50大板」一說，黃珊珊回應，目前室內都符合秋冬專案八大類場所，必須戴上口罩，室內本來就有規範，不曉得立委的意思是什麼，此外室外為空曠處，並無強制規定，市府已停辦年貨大街，但當地商家本身就是銷售貨品的零售場所，且中央沒有提升防疫標準，按照立委說法，是不是餐廳要關掉，目前做好實名制跟防護措施即可，立委若有意見，應詢問中央為何沒有提升標準。