老蔣曾「廢除春節」　大遷徙前...在老家祭祖、吃最後年夜飯

記者任以芳／台北報導

過年，是每一個家庭最重要的大事，不過可能很少人知道，大家「春節」能休假其實是袁世凱訂定。有2千多年的「過春節歷史」竟然曾被廢除，下令的人就是蔣介石。因此，中國歷史上，曾經有5年的時間老百姓不可以過農曆春節，當時甚至還出動軍人、警察上街抓人。為何老蔣年代要廢除春節？帶您揭秘。

資深媒體人老譚指出，「廢除春節的歷史得從西元1928年、民國17年說起。」當年，就任國民革命軍總司令的蔣介石，率軍擊敗北洋軍閥。同年10月，蔣介石在南京就任中華民國國民政府主席。既然統一了，就要做些讓大家「有感」的事情，就要頒布新法。

▲ 蔣介石曾廢除春節有五年時間。（圖／翻攝 譚兵讀武）

於是，蔣介石大力推行「國曆」，也就是陽曆，同時廢除舊曆，把舊歷，也就是陰曆當成「廢曆」。首先，1928年12月8日，國民黨透過中執委提出《中央對普用新曆廢除舊曆協助辦法》，通令各級黨部及民眾團體廢除舊曆，「禁過舊年」，取消過春節，貼春聯等等一切活動。

雖然禁止過農曆春節，老蔣還是有所通融，《推行國曆辦法》規定，「廢曆新年前後所沿用之各種禮儀娛樂點綴，如賀年、團拜、祭祖、春宴、觀燈、紮采、貼春聯等一律移置於國曆新年前後舉行」，等於整套春節的傳統習俗，搬移到元旦期間舉行。

▲ 當年報導把陽曆元旦的前一天當除夕。（圖／翻攝 譚兵讀武）

有好長一段時間，如果翻閱那個年代的報紙，還以為是印錯。譬如，《全民日報》出刊日是1948年元旦，右邊的頭題是「蔣主席於除夕對全民廣播」，左邊社論的標題是「元旦獻詞」，傳統的除夕被乾坤大挪移，移到每年的12月31日。

還有上海《申報》1949年元旦刊登一則時任行政院副院長吳鐵城的「除夕廣播」全文，一開始就說「今天晚上，大家都在圍爐守歲的時候，我要向各位說幾句話。」新曆的12月31日根本不會有人「圍爐守歲」，官員硬是對全民的喊話「今天晚上，大家都在圍爐守歲」，激發人民的反感，讓人有時空錯置的感覺。

▲ 袁世凱恢復春節制度。（圖／翻攝 譚兵讀武）

還好廢除春節只實行五年，後來孫中山臨時大總統讓給北洋軍閥袁世凱。1913年，袁世凱發布一道影響深遠的命令，規定以農曆正月初一為春節，各政府機關、社會團體、文教科衛等部門例行放假一日，而且是從次年（1914）開始執行。因此，「現在過春節能休假，還要感謝袁世凱。」

▲ 來台前，蔣介石曾在老家度過最後春節。（圖／翻攝 譚兵讀武）

講到廢除春節，還有一段小插曲。1949年也就是民國38年，國民政府大遷徙前最後一個春節。在各方的壓力下，蔣介石被迫於1月21日宣佈下野，並由南京飛到家鄉浙江奉化，退到幕後指揮。

當時，已經引退的蔣經國提前回到奉化溪口，在23日當天，他陪同蔣介石先去拜謁太夫人之墓。1月28日農曆除夕，蔣介石在大陸奉化溪口老家，度過最後一個春節，並且「過得十分用心。」

蔣家除夕夜「全家在報本堂團聚度歲，飲屠蘇酒，吃辭年飯，猶有古風」。吃完年夜飯，蔣介石從溪口請幾名京劇名流來唱堂會。1月29日大年初一一早，蔣氏父子便去寧波城內蔣家宋朝祖基金紫廟祭祖，接著又回溪口宗祠及大、二、三、四房祖堂祭祖。

曾經把過春節視為落後的舊習，甚至透過行政命令來禁止。那年，蔣介石和父老鄉親在老家「用力」度過最後一個農曆新年，吃了最後一頓年夜飯。據蔣經國日記稱，「自民國2年以來，36年間，父親在家度歲，此為第一次，我們能於此良辰佳節，得慶團圓之樂，殊為難得」。

▲ 當年《大公報》報導直指蔣家，舊曆新年祭祖不是好兆頭。（圖／翻攝 譚兵讀武）

當時，《大公報》寫一篇報導直指蔣家，「舊曆新年祭祖一定不是好兆頭，他（蔣中正）似乎預感到，這一去，怕就是與祖宗的永別」。果真，1949年10月1日，新中國誕生。是年12月10日，蔣介石從成都的鳳凰山機場飛赴台灣，一去不返。

老譚表示，蔣氏父子有一點像是「倉皇辭廟」。不過，從1949年的元旦前後幾天，與農曆春節前後那幾天的報紙，都可以看到登了很多有關台灣的新聞。

像是國民黨中常會通過、派蔣經國來擔任台灣省黨部主委、台灣省主席陳誠也在除夕之前回到台灣，這些都預告國民正府在1949年已經在進行轉軌，也為當時台灣國民政府軍隊和官員、百姓爭取更多轉移來台的時間。至於還有哪些春節有關有趣歷史，《譚兵讀武》第38集帶您來看老蔣年代「廢除春節秘辛。」

▼過年回老家祭祖 老蔣「最後一個春節」為退守台灣鋪路。