找工作過好年　台南永康就業中心年前徵才提供逾千職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，2月3日上午9時至11時在永康就業中心2樓多功能教室，辦理「牛年轉新機、就業好時機」徵才活動，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

過年是中國人非常重要的節日，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，為了讓民眾在過年前就能找到一份工作，安心過好年，特於2月3日上午9時至11時在永康就業中心2樓多功能教室，辦理「牛年轉新機、就業好時機」徵才活動，當天共有20家廠商提供超過1000個職缺，讓民眾在新的一年有新開始新希望。



當日設攤的廠商有皆豪實業、科學城物流、亮鴻企業社、渼爾康化粧品、勝騰食品、宏遠興業、台南紡織、台灣穗高工業、亞獵士科技、群創光電等10家廠商，另有堤維西交通工業、統一實業、南茂科技、晶越晶體科技、期美科技、香格里拉台南遠東國際大飯店、梅瑞實業、志盛科技電機、正新橡膠工業、喬陞機器等10家廠商代收履歷。提供現場作業員、電焊氬焊專員、CNC車床技師/半技師、倉管人員、氬焊及焊接技術員、包裝及貼標技術員…等1026個工作機會，其中宏遠興業祭高薪搶人才，尖端技術研究員最高薪達60K，群創光電的設備技術士起薪日班34K、夜班41K，請民眾多加把握機會。

永康就業中心表示因應國外轉單效應及年後轉職，企業人力需求大幅增加，本中心特別在農曆年前辦理徵才活動。讓失業及有轉職需求的民眾，能協助儘快進入就業市場。也讓企業能即時找到人才；另為讓民眾感受過年節慶的氛圍，特別規劃「春節互動小遊戲」，有牛年幸運籤、限量紅包袋.....等獎品，讓求職者在找工作之餘也能感受過年熱鬧及快樂的氣氛，開心找到合適的工作，當日活動奬品數量有限，送完為止，歡迎求職者踴躍參加！

欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

永康就業中心提醒，因新冠肺炎疫情持續，為避免傳染風險，凡參加之求職者，請全程配戴口罩，小心防疫。

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