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社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／殺前妻、害死大女兒！李宏基伏法前鬆口：對不起家人

▲李宏基。（圖／東森新聞）

▲李宏基於2018年8月伏法。（圖／東森新聞）

記者林昱萱／綜合報導

於2014年犯下持刀殺死前妻，並擄走女兒燒炭的死囚李宏基，已於2018年8月31日下午伏法，而其死前並沒有食用任何飯菜，在喝了一口水、抽一根菸之後，就平靜赴死，而直到槍決前的最後一刻，他才透露，自己對不起家人。

有家暴前科的李宏基與妻子離婚之後，疑似不滿對方不讓他見女兒，竟然就於於2014年4月到女兒就讀的幼兒園外，持藍波刀當街狠心殺死前妻，並擄走女兒企圖一同燒炭自殺，但結果經搶救之後，李宏基卻撿回一命，但女兒經治療2個月後仍不幸身亡。

此外，李宏基原先在一審獲判無期徒刑時，當時前妻的外公得知後怒不可遏，怒嗆：「乾脆叫我去做法官，如果遇到（李宏基）這種的，我就直接『砰砰』給他槍斃！」他也悲憤直呼：「眼淚早就都流乾了！」如今李宏基雖已槍決伏法，但這名外公卻早已在其伏法前2年前就已經過世。

▲李宏基。（圖／東森新聞）

▲李宏基伏法前透露，對不起家人。（圖／東森新聞）

另外，法院審判期間李宏基一審逃過死刑，二審就殺前妻部分判處無期徒刑，殺大女兒部分，因係成年人對兒童犯罪，判處死刑；最高法院2016年12月28日駁回上訴，李判死確定。此外，被判死確定後，法務部於2018年月31日15時37分令准執行槍決，李宏基也於當日16時1分被確認死亡，同時這也是法務部長蔡清祥上任後，首度簽署執行令。

據了解，李宏基在審判期間，多次表示不會放過前妻家，聲稱會與他們不死不休，還揚言會報復前妻一家，但在到了執行槍決的前一刻，他卻反而相當平靜地表示自己沒有遺言，甚至還說自己對不起家人，接著就平靜地接受槍決，結束一生。

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