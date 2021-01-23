生前同意器捐！死囚伏法後轉送醫院…救護車上「突然活過來」

▲死囚生前同意器捐，伏法後轉送醫院，途中竟然活了過來。（示意圖／取自pixabay）



記者柯振中／綜合報導

明明已經被開槍射殺，竟然又活了過來！法醫高大成日前分享，多年前曾發生一起案例，死刑犯生前曾同意器官捐贈，因此槍決以後，要立刻送往醫院，沒想到遺體送到一半，竟然又出現生命跡象，讓所有人都嚇了一跳。

法醫高大成在節目《震震有詞》上分享，執行死刑時，最怕碰上的，就是同意器捐的案例，若是執行的法警沒有看清楚，後續又要開槍，可能會導致可怕的狀況發生。

高大成說明，先前曾發生一起事件，有名死囚生前決定器捐，法醫執行完畢後，遺體要送到醫院去，沒想到轉送過程當中，醫師一檢查，發現「人竟然還活著」，生命跡象不斷上升，只能將人再送回刑場，將人再度處死。

▲高大成在節目上分享，死囚遭到槍決，送往醫院的途中竟然復活。（圖／翻攝《震震有詞》）



高大成提到，後來再執行一次死刑，遺體的器官遭到損壞，沒有辦法捐贈，因此後來執行死刑前，會先確認死囚的瞳孔大小，執行完畢後，再查看瞳孔是否有放大，以此來確認人是不是真的死了。

死囚器捐的爭議鬧得沸沸揚揚，我國2015年9月修改《器官移植作業準則》，禁止使用死刑犯的器官，以符合國際移植學會的規則。上述事件發生的時間點，約落在1991年。